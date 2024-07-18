Коваленко о возвращении Кузнецова в КХЛ: «Это круто. Звезда мирового хоккея, идеальная находка для нашей лиги – на радость российским болельщикам»

Теги СКА Каролина Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Андрей Коваленко высказался о вероятном переходе Евгения Кузнецова в СКА.

«Возможное возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ – это круто. Евгений – звезда мирового хоккея, находится совсем не в ветеранском возрасте. Идеальная находка для нашей лиги!

Кстати, не могу понять тех, кто в прессе начал Кузнецову чуть ли не выговаривать. Странная реакция! Наоборот, надо поддержать его решение – на радость российским болельщикам», – сказал олимпийский чемпион.

🧨 Кузнецов едет в СКА к Ротенбергу. Что-о-о-о?

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30 комментариев
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Радость от возвращения Кузнецова пройдет когда увидят его унылое катание по площадке. Но вначале будет: Женя должен привыкнуть, дайте ему время и т.д. Каждый понимает что у него нет мотивации играть.
+48
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+46
Ответ Турбомарсоход
Радость от возвращения Кузнецова пройдет когда увидят его унылое катание по площадке. Но вначале будет: Женя должен привыкнуть, дайте ему время и т.д. Каждый понимает что у него нет мотивации играть.
Думаю через месяц в питере он вообще может на лёд не выйти если крышу снесет от голландских бананов 🤣🤣🤣
+19
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+18
Ответ Strannix
Почему никто из "экспертов" не задаётся вопросом, как его контракт в потолок вмешать?
Потому что знают что с этим проблем не будет. Как истинный патриот Питера, он с радостью пойдет на 20-кратное уменьшение зарплаты. Что не сделаешь за шанс поработать с Романом.
+11
-1
+10
Наркоман - это уже не спортсмен, и главное – не человек, и уже никогда им не станет. Какая он еще звезда? Разве что для таких же, безнадежных торчков.
+15
-7
+8
Да он «мертвый», на сбрасывании не научился играть, в двух клубах от его отказались, с наркотой засветился, в молодости переплатили, испортили, а говорили сейчас в России поиграет опыта наберется, вот если все наши умники из своего кармана платили, какую зарплату ему дали?
+12
-4
+8
Почему никто из "экспертов" не задаётся вопросом, как его контракт в потолок вмешать?
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Эта звезда мирового хоккея, по сути сбитый летчик.
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Ну, конечно, нашему болельщику можно все скормить. Даже этого потерявшего всякую мотивацию "ветерана", жаждущего денег и ненапряжного хоккея.
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Звезда мирового хоккея? Да этот дядя не в себе.
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Ответ Igor Krupin
Да он «мертвый», на сбрасывании не научился играть, в двух клубах от его отказались, с наркотой засветился, в молодости переплатили, испортили, а говорили сейчас в России поиграет опыта наберется, вот если все наши умники из своего кармана платили, какую зарплату ему дали?
сбрасывание это когда краги сбрасывают перед дракой?
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+4
В первую очередь это дорогая игрушка мальчика мажора ратамбэ
+5
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+4
Насчёт звезды мирового хоккея - это конечно перебор. На ОИ-14 даже в основу не попадал.
+4
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+3
Да прям на радость , будет обычно играть ничего сверх не увидим , он уже давно не тот,радость полные штаны только у йозе марино будет,он приехал чисто доиграть в НХЛ давно поняли что толку от него уже не будет одна фамилия осталась от него мотивации 100% нет,он уже давно не играет а дурака валяет
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После 2018 года все пошло по нисходящей. Сейчас это хоккеист весьма среднего уровня и уж точно не звезда.
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Если возвращение в КХЛ - это круто, что ж тогда о сыне говорит: "Цель – только НХЛ"??? Объяснил бы Коле, что круто вернуться в КХЛ, играть в РФ..
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...другими словами : деградировать - это нормально, если в угоду правящему быдлу
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Это не круто, это печально. Фартож0пый окончательно закопал свой талант
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Как бы потом хаять Кузю не пришлось.
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Ответ Strannix
Почему никто из "экспертов" не задаётся вопросом, как его контракт в потолок вмешать?
Потому что всем понятна схема и у РР карт Бланш.
Это уже на столько всем очевидно и понятно, что воду лить.
Ну дадут ему 70 млн, а контракт с Газпром нефть на 450 000 снимут ролик покажут по телеку, все .
И как докапатся ?
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Так агент же опроверг данную новость!
Единственное, что произошло - это звонок от СКА типа: "Если Евгений будет возвращаться, то мы готовы обсуждать условия"))))
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в ВХЛ ему надо....
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наркоман с 6-и летним (как минимум) стажем....объект для восхищения и подражания маленьких хоккеистов....такая себе популяризация КХЛ...
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Торч и Бред
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...така, сомнительная РАДОСТЬ...остальные бы так не "порадовали" только...
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