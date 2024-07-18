Коваленко о возвращении Кузнецова в КХЛ: «Это круто. Звезда мирового хоккея, идеальная находка для нашей лиги – на радость российским болельщикам»

Андрей Коваленко высказался о вероятном переходе Евгения Кузнецова в СКА.

«Возможное возвращение в – это круто. Евгений – звезда мирового хоккея, находится совсем не в ветеранском возрасте. Идеальная находка для нашей лиги!

Кстати, не могу понять тех, кто в прессе начал Кузнецову чуть ли не выговаривать. Странная реакция! Наоборот, надо поддержать его решение – на радость российским болельщикам», – сказал олимпийский чемпион.

🧨 Кузнецов едет в СКА к Ротенбергу. Что-о-о-о?