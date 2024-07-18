Коваленко о возвращении Кузнецова в КХЛ: «Это круто. Звезда мирового хоккея, идеальная находка для нашей лиги – на радость российским болельщикам»
Андрей Коваленко высказался о вероятном переходе Евгения Кузнецова в СКА.
«Возможное возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ – это круто. Евгений – звезда мирового хоккея, находится совсем не в ветеранском возрасте. Идеальная находка для нашей лиги!
Кстати, не могу понять тех, кто в прессе начал Кузнецову чуть ли не выговаривать. Странная реакция! Наоборот, надо поддержать его решение – на радость российским болельщикам», – сказал олимпийский чемпион.
Это уже на столько всем очевидно и понятно, что воду лить.
Ну дадут ему 70 млн, а контракт с Газпром нефть на 450 000 снимут ролик покажут по телеку, все .
И как докапатся ?
Единственное, что произошло - это звонок от СКА типа: "Если Евгений будет возвращаться, то мы готовы обсуждать условия"))))