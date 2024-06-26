Буре поздравил Зюганова с 80-летием и присвоением звания Героя Труда: «Горжусь многолетней дружбой!»
Павел Буре поздравил Геннадия Зюганова с 80-летним юбилеем.
Сегодня лидеру КПРФ исполняется 80 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Геннадию Зюганову звания Героя Труда «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».
«Поздравляю с 80-летием, заслуженным званием Героя Труда. Горжусь многолетней дружбой!» – написал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ Павел Буре в соцсетях.
Изображение: instagram.com/stories/pavelbureofficial