Буре поздравил Зюганова с 80-летием и присвоением звания Героя Труда: «Горжусь многолетней дружбой!»

Павел Буре поздравил Геннадия Зюганова с 80-летним юбилеем.

Сегодня лидеру КПРФ исполняется 80 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Геннадию Зюганову звания Героя Труда «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

«Поздравляю с 80-летием, заслуженным званием Героя Труда. Горжусь многолетней дружбой!» – написал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ Павел Буре в соцсетях.

Изображение: instagram.com/stories/pavelbureofficial