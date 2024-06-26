Буре поздравил Зюганова с 80-летием и присвоением звания Героя Труда: «Горжусь многолетней дружбой!»

Теги Павел Буре Государственная дума Политика соцсети Геннадий Зюганов Хоккей

Павел Буре поздравил Геннадия Зюганова с 80-летним юбилеем.

Сегодня лидеру КПРФ исполняется 80 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Геннадию Зюганову звания Героя Труда «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность». 

«Поздравляю с 80-летием, заслуженным званием Героя Труда. Горжусь многолетней дружбой!» – написал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ Павел Буре в соцсетях. 

Изображение: instagram.com/stories/pavelbureofficial

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1 комментарий
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А помню время, когда Буре рвался на запад как потерпевший, а сейчас русской ракете и дома хорошо, где родился, там и пригодился, делать нужно немножко, а получать сполна! Только делай и говори Павел следующее……
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