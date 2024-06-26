Дацюк о завершении карьеры: «Хотелось еще поиграть, не стал себя обманывать. Силы были, но ушел огонь в глазах»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Детройт Павел Дацюк НХЛ КХЛ Матч ТВ Хоккей

Павел Дацюк рассказал, почему не объявил о завершении карьеры раньше.

Сегодня 45-летний нападающий объявил о завершении игровой карьеры. 

«То, что я не объявлял о завершении карьеры – стечение обстоятельств. Хотелось еще поиграть, думал, что буду. Но не стал играть, потому что не смог себя обмануть.

У меня не было огня в глазах. Да, возможно, были силы, но ушел огонь. Детское такое восхищение ушло от хоккея. Не стал себя просто обманывать», – сказал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк

Дацюк введен в Зал хоккейной славы

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2 комментария
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Паша, ты внёс неоценимый вклад в хоккей. Я не поверю, что у Волшебника кончилось волшебство!
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Может, все-таки поправите текст? Детройт никоим образом не мог выиграть кубок Гагарина даже один раз...
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