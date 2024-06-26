Дацюк о завершении карьеры: «Хотелось еще поиграть, не стал себя обманывать. Силы были, но ушел огонь в глазах»

Павел Дацюк рассказал, почему не объявил о завершении карьеры раньше.

Сегодня 45-летний нападающий объявил о завершении игровой карьеры.

«То, что я не объявлял о завершении карьеры – стечение обстоятельств. Хотелось еще поиграть, думал, что буду. Но не стал играть, потому что не смог себя обмануть.

У меня не было огня в глазах. Да, возможно, были силы, но ушел огонь. Детское такое восхищение ушло от хоккея. Не стал себя просто обманывать», – сказал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе « » .

Дацюк введен в Зал хоккейной славы