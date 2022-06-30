Роман Ротенберг: «Дацюк – пример для молодых. Обсуждали с ним, что возвращение из «Детройта» важно для России»

прокомментировал намерение Павла Дацюка завершить карьеру.

– Павел – единственный в мире хоккеист, кто выиграл Кубок Стэнли, Кубок Гагарина, чемпионат мира и Олимпиаду.

Когда он приехал в СКА из , мы много с ним общались, обсуждали, что его возвращение важно для России, что молодые игроки смогут развиваться в своей карьере, глядя на него.

Была поставлена выиграть Кубок Гагарина, потом Олимпиаду в Корее, и всего этого мы смогли добиться.

Мы благодарны Павлу за вклад в развитие хоккея, в его достижения, они во многом связаны с возвращением Дацюка из в Россию.

Павел – пример для молодых хоккеистов. Многие до сих пор вспоминают его финты, яркие эпизоды из карьеры.

– Как вы думаете, что ждет Дацюка дальше: тренерская карьера, позиция менеджера или он решит отдохнуть от хоккея?

– Павел активно работает в Екатеринбурге, тесно связан с детским хоккеем. И очень важно, чтобы он оставался в хоккейной жизни после завершения карьеры игрока, – сказал главный тренер и вице-президент .

Дацюк завершает карьеру: «Все логично, все понимают, просто я еще не объявил»