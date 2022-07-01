Быков о Дацюке: «Особое уважение, что человек вернулся на Родину и вкладывал опыт в молодое поколение»

высказался о Павле Дацюке, который завершил игровую карьеру.

«Дацюк — великий мастер, который внес огромный вклад в развитие хоккея и популяризацию российского хоккея во всем мире. Его карьера вызывает восхищение. Он оставил большой след в истории российского хоккея.

На своем примере дал динамику и эволюцию хоккею. Особое уважение, что человек вернулся на Родину и продолжал вкладывать свой опыт в молодое поколение», — сказал экс-главный тренер сборной России.

С 2019 по 2021 год форвард выступал за .

Дацюк – олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе , чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина в составе .