Леонид Вайсфельд: «Бобровский попал в категорию великих. Две «Везины», Кубок Стэнли. Если он не заслужил место в Зале славы, то кто вообще заслужил?»

Леонид Вайсфельд высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали россияне , Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

– Рады, что « » с россиянами в составе все-таки выиграла ?

– Все за наших ребят болели. Конечно, рад.

– Для развития российского хоккея может ли это стать каким-то плюсом?

– Это всегда стимул. Это показывает молодым игрокам, чего можно добиться. Тем более Бобровский, мне кажется, это такой общезнаковый пример. Человек не был задрафтован, своим трудом добился две «Везины», Кубок Стэнли. Он попал в категорию великих.

Ну, он уже и был, собственно говоря, одним из лучших вратарей мира, но Кубок Стэнли – это все-таки важный момент в карьере.

– В Северной Америке много пишут о том, что Бобровский уже заслужил место в хоккейной славы. Согласны?

– Это вообще капитан очевидность. Две «Везины», Кубок Стэнли… Если Бобровский не заслужил, то кто вообще заслужил (смеется)?

– Не обидно, что Кубок Стэнли вновь не привезут в Россию?

– Есть много других более обидных вещей. Как говорится, это реалии, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.