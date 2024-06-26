Канарейкин о Макдэвиде: «При всем уважении к Бобровскому, «Конн Смайт» отдали гению. Не думаю, что дело в политике»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Федор Канарейкин Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Федор Канарейкин высказался о вручении «Конн Смайт Трофи» Коннору Макдэвиду.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.

«Заслуженно ли отдали «Конн Смайт» Макдэвиду, а не Бобровскому? Чаще всего «Конн Смайт» отдают победителям, но в этот раз случилась другая история.

При всем уважении к Бобровскому, «Конн Смайт» отдали гению. Не думаю, что дело именно в политике. Да, она каким-то боком она всегда касается спорта, но Макдэвид – гениальный игрок, тут не поспоришь.

Но Бобровский тоже провел великолепный сезон. Он дожал свою карьеру, встал на вершину и кайфует. Пускай так и стоит на ней до следующего сезона», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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6 комментариев
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За позор 1:8 - коня не видать как своих ушей...
тебя конь в голову не любил случайно ? а то, очень уж похоже на то.
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ахаха, какой Бобровский? если бы даже не Маку, то ему все равно бы не дали Коня
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