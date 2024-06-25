Медведев заявил о договоренности по возвращению Мичкова в СКА, если «Филадельфия» отправит его в АХЛ

Теги СКА Филадельфия НХЛ Александр Медведев КХЛ Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Александр Медведев высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».

СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».

«Некоторые СМИ пишут, что Мичков разорвал контракт. Это не соответствует действительности. Подписано соглашение о расторжении контракта.

Надо подбирать формулировки, которые соответствуют происходящему. На протяжении более чем месяца было найдено гуманитарное человеческое решение, чтобы Матвей поехал попробовать себя в НХЛ.

Основное здесь – не спортивный фактор: готов ли он играть в СКА в ведущих звеньях или нет. Потеря отца – страшная трагедия для любого человека. Хочется пожелать здоровья всем родителям. В этой ситуации с тренерским штабом СКА, с Романом Ротенбергом и с самим Матвеем, с которым мы вместе играли в медийной хоккейной лиге, где и начали обсуждать эти вопросы, было принято такое решение.

При этом важно было договориться с «Филадельфией» не о финансовой компенсации, так как никаких финансовых факторов в этом переходе нет.

А о том, чтобы Матвей в случае, если «Филадельфия» решит его отправить в АХЛ, что бывает с нашими хоккеистами по разным причинам, имел право вернуться в СКА. Оформление этой договоренности заняло определение время.

Трейдов между КХЛ и НХЛ сейчас нет и быть не может.

Была возможность, чтобы он начал сезон в аренде в одном из клубов КХЛ, но совместно решили этого не делать.

Поэтому не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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6 комментариев
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Мичкову надо бежать подальше от этих деятелей газпрома
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как это с точки зрения всей лиги технически возможно?
ладно, Филадельфия могла о чём-то договориться
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Матвей сделает всё что бы этого не произошло.
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Значит Филадельфия получила Мичкова бесплатно.
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Некоторые СМИ пишут, что Мичков разорвал контракт. Это не соответствует действительности. Подписано соглашение о расторжении контракта.

Кто тут знатный балабол?
Любит он еще футбол
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как он там заиграет если там системы нет? без прогрессивного бреда динозавра хоккея? ну съездит на экскурсию и обратно в звездный Сочи
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