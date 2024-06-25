Ротенберг о Мичкове в «Филадельфии»: «Решили пойти навстречу Матвею – не будем чинить препятствий для реализации мечты. Важно, что в КХЛ он хочет играть только за СКА»

Теги СКА Филадельфия НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг объяснил переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».

СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».

«Матвей Мичков уезжает в «Филадельфию». Мы тщательно проанализировали ситуацию и приняли решение пойти навстречу Матвею.

Кроме того, мы с большим уважением относимся к памяти его отца, который работал в СКА. Он сделал многое для развития таланта своего сына.

Знаем, что Андрей Мичков мечтал, чтобы Матвей однажды сыграл в НХЛ. Мы не будем чинить препятствий для реализации этой мечты.

Важно, что в КХЛ Матвей хочет играть только за СКА, права на игрока остаются у нашего клуба.

Мы будем готовы всегда протянуть Мичкову руку помощи и желаем ему удачи», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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21 комментарий
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Давайте посмотрим правде в глаза – если он не тянет систему, то логично отправить его в более слабую лигу набраться опыта. Потом лет через 15, когда окрепнет и будет готов к системе, вернется
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+40
Удачи Матвею в НХЛ !
Ну а в СКА пусть Ротенберг подтягивает молодёжь 32-34-37 лет.
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+17
Вся страна мечтает играть в СКА, да чего там страна, весь мир
+16
-2
+14
За ска теперь и Макдэвид хочет играть, чтобы набраться победного опыта и понять систему под руководством великого вротянберга
+6
-1
+5
Ответ 2vdhrvmmzf
Вся страна мечтает играть в СКА, да чего там страна, весь мир
и вся Галактика
+6
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Как он может хотеть играть за ска, если из ска его регулряно отправляли в аренды? Не наигрался за ска Матвей чтоли?
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... И иногда за "Сочи".
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Мичков мечтает в КХЛ играть за СКА, а все равно будет в Сочи бегать
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Матвей давно готов и 100 процентов там заиграет. И Рортенберг, который не давал ему играть первый скажет - мой воспитанник!)
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В прошлом сезоне нужно было давать играть за СКА точно хуже бы не было.
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Че там по армейке у пацана?
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Нр играл за Сочи🤣🤣🤣
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Так всё обрушились на Федю Конюхова за слова об Овечкина... Никто не хочет видеть очевидного: КХЛ третьесортная прокси-лига для НХЛ, куда стремятся всё русские таланты....
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Ответ Alex_Polishchuk
и вся Галактика
Не считая приезжих
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Ответ Radik_2.0
хотение Матвея играть только в ска прописано в контракте
как-будто он против?
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Ответ Unnamed80
Как он может хотеть играть за ска, если из ска его регулряно отправляли в аренды? Не наигрался за ска Матвей чтоли?
Не нахотелся:)
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