Ротенберг о Мичкове в «Филадельфии»: «Решили пойти навстречу Матвею – не будем чинить препятствий для реализации мечты. Важно, что в КХЛ он хочет играть только за СКА»

Роман Ротенберг объяснил переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».

СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».

« уезжает в «Филадельфию». Мы тщательно проанализировали ситуацию и приняли решение пойти навстречу Матвею.

Кроме того, мы с большим уважением относимся к памяти его отца, который работал в СКА. Он сделал многое для развития таланта своего сына.

Знаем, что Андрей Мичков мечтал, чтобы Матвей однажды сыграл в . Мы не будем чинить препятствий для реализации этой мечты.

Важно, что в КХЛ Матвей хочет играть только за СКА, права на игрока остаются у нашего клуба.

Мы будем готовы всегда протянуть Мичкову руку помощи и желаем ему удачи», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.