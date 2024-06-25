Ротенберг о Мичкове в «Филадельфии»: «Решили пойти навстречу Матвею – не будем чинить препятствий для реализации мечты. Важно, что в КХЛ он хочет играть только за СКА»
Роман Ротенберг объяснил переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».
СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».
«Матвей Мичков уезжает в «Филадельфию». Мы тщательно проанализировали ситуацию и приняли решение пойти навстречу Матвею.
Кроме того, мы с большим уважением относимся к памяти его отца, который работал в СКА. Он сделал многое для развития таланта своего сына.
Знаем, что Андрей Мичков мечтал, чтобы Матвей однажды сыграл в НХЛ. Мы не будем чинить препятствий для реализации этой мечты.
Важно, что в КХЛ Матвей хочет играть только за СКА, права на игрока остаются у нашего клуба.
Мы будем готовы всегда протянуть Мичкову руку помощи и желаем ему удачи», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ну а в СКА пусть Ротенберг подтягивает молодёжь 32-34-37 лет.