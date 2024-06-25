Генменеджер «Филадельфии»: «Мы признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту – играть в НХЛ»

Даниэль Бриэр прокомментировал вероятный переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».

СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».

« » была проинформирована об освобождении от контракта в со клубом .

Мы, безусловно, рады этой новости и с нетерпением ждем возможности снова связаться с представителями Матвея в ближайшие дни.

Кроме того, мы признательны СКА за то, что позволили Матвею Мичкову осуществить мечту – играть в », – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.