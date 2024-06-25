Генменеджер «Филадельфии»: «Мы признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту – играть в НХЛ»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Даниэль Бриэр прокомментировал вероятный переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».

СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».

«Филадельфия» была проинформирована об освобождении Матвея Мичкова от контракта в КХЛ со клубом СКА.

Мы, безусловно, рады этой новости и с нетерпением ждем возможности снова связаться с представителями Матвея в ближайшие дни.

Кроме того, мы признательны СКА за то, что позволили Матвею Мичкову осуществить мечту – играть в НХЛ», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.

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4 комментария
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Самое интересное - это всё таки Филадельфия выкупила у СКА контракт Мичкова?
Или он бесплатно ушёл ?
По комментарию генменеджера Филадельфии это не понятно.
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