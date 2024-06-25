Алексей Миллер провел встречу с Романом Ротенбергом. Обсуждались перспективы развития СКА и комплексный план работы на сезон-2024/25

Алексей Миллер провел рабочую встречу с Романом Ротенбергом.

«Cостоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга.

Стороны обсудили вопросы, связанные с перспективами развития команды и клуба. Роман Ротенберг подробно рассказал о комплексном плане работы СКА по спортивным и коммерческим направлениям на сезон-2024/25.

В частности, планируется продолжать равномерное развитие всей клубной пирамиды СКА – от Академии до основного состава. Армейцы по-прежнему будут делать ставку на современный, скоростной и результативный хоккей.

В ходе встречи была отмечена важность продолжения курса развития клуба, направленного на долгосрочное строительство сильной команды», – говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Фото: телеграм-канал СКА.