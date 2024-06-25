Алексей Миллер провел встречу с Романом Ротенбергом. Обсуждались перспективы развития СКА и комплексный план работы на сезон-2024/25

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Алексей Миллер провел рабочую встречу с Романом Ротенбергом.

«Cостоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга.

Стороны обсудили вопросы, связанные с перспективами развития команды и клуба. Роман Ротенберг подробно рассказал о комплексном плане работы СКА по спортивным и коммерческим направлениям на сезон-2024/25.

В частности, планируется продолжать равномерное развитие всей клубной пирамиды СКА – от Академии до основного состава. Армейцы по-прежнему будут делать ставку на современный, скоростной и результативный хоккей.

В ходе встречи была отмечена важность продолжения курса развития клуба, направленного на долгосрочное строительство сильной команды», – говорится в сообщении пресс-службы СКА. 

Фото: телеграм-канал СКА.

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21 комментарий
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О суперакадемии СКА и Зенита уже 15 лет слышим от Газпрома из всех щелей.
В итоге ни одного своего нет ни в Зените, ни в СКА,

Например у Локо и Трактора 70% и 60% состава - свои воспитанники, а пиара с шумом никакого нет.и в отличие от Ска прошли второй раунд плей офф.

Ведь проще скупать всех, платить в конвертах для обхода потолка зарплат и постоянно повторять "Благодарю Газпром и лично Миллера".
+30
-3
+27
а где фотка, на которой Ромка шнурки боссу завязывает?
+11
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+11
Ответ Bartez1986
Ромка какой-то кубок в честь себя изваял?
Это Кубок Харламова (МХЛ)
+6
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+6
После этой встречи день имени Ротенберга на Спортсе обеспечен.
+4
0
+4
Ответ maks44
Что-то Миллер плохо выглядит. Стареет кооператив "Озеро".
Газпром под его чутким надзором тоже не очень выглядит, бгг
+6
-2
+4
Что-то Миллер плохо выглядит. Стареет кооператив "Озеро".
+4
-2
+2
рома-недотренер не зря готовил дырочку.
Пригрозили развальцевать, если опять ничего не выйграет.
+1
0
+1
Ответ *MVP*
Газпром под его чутким надзором тоже не очень выглядит, бгг
Обнулил газпром...
+1
0
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Ответ Melnikov1968
После этой встречи день имени Ротенберга на Спортсе обеспечен.
Так Спортс только и живёт постами про Рому. Не представляю о чём бы они писали в межсезонье.
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0
Ромка какой-то кубок в честь себя изваял?
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Ответ Anti S
а где фотка, на которой Ромка шнурки боссу завязывает?
и в плечо целует, хотя все из далека начинали...
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Ответ Netto Brutto
Так в самом Зените ни один игрок старта не является воспитанником. Раньше были Аршавин, Денисов, Керж, Малафеев... но политика Газпрома закидывать все деньгами убила всю систему. Зенит в отличие от СКА играет более менее честно, просто богаче других. Это мерзкий СКА давит на судей, превышает потолок, пишет письма Путину, ворует других игроков с помощью ручных агентов и тд, и при этом 7 лет в финал не может выйти.
Ну в самом Зените вообще трудно играть любому российскому воспитаннику, не хватает класса для конкуренции с лучшими из лучших
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Ответ maks44
Что-то Миллер плохо выглядит. Стареет кооператив "Озеро".
Hennessy XO паленый попался
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какая такая клубная пирамида? вообще-то система!
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Главное, чтобы СКА не отказывались от атакующего хоккея и продолжали собирать стадионы. Ждем следующий сезон!
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На фото - 200% эффективного менеджмента.
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Их разыскивает милиция.
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Шерочка с Машерочкой, Волчий ... и колбаса.
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