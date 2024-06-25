Алексей Миллер провел встречу с Романом Ротенбергом. Обсуждались перспективы развития СКА и комплексный план работы на сезон-2024/25
Алексей Миллер провел рабочую встречу с Романом Ротенбергом.
«Cостоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга.
Стороны обсудили вопросы, связанные с перспективами развития команды и клуба. Роман Ротенберг подробно рассказал о комплексном плане работы СКА по спортивным и коммерческим направлениям на сезон-2024/25.
В частности, планируется продолжать равномерное развитие всей клубной пирамиды СКА – от Академии до основного состава. Армейцы по-прежнему будут делать ставку на современный, скоростной и результативный хоккей.
В ходе встречи была отмечена важность продолжения курса развития клуба, направленного на долгосрочное строительство сильной команды», – говорится в сообщении пресс-службы СКА.
Фото: телеграм-канал СКА.
В итоге ни одного своего нет ни в Зените, ни в СКА,
Например у Локо и Трактора 70% и 60% состава - свои воспитанники, а пиара с шумом никакого нет.и в отличие от Ска прошли второй раунд плей офф.
Ведь проще скупать всех, платить в конвертах для обхода потолка зарплат и постоянно повторять "Благодарю Газпром и лично Миллера".
Пригрозили развальцевать, если опять ничего не выйграет.