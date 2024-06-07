Ротенберг о фото с Миллером, Медведевым и кубками «Зенита» и «СКА-1946»: «Коллективный труд и личный вклад каждого»
Роман Ротенберг выложил фотографию с Алексеем Миллером и Александром Медведевым.
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР опубликовал фото с председателем правления «Зенита» Александром Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Перед ними расположены кубки, которые в прошедшем сезоне выиграли петербургские клубы.
В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.
«СКА-1946» стал чемпионом Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, выиграв Кубок Харламова во второй раз в истории клуба.
«Коллективный труд и личный вклад каждого!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81/3177
Заполняют арену, не признают очевидные факты (нарушение потолка, мерзость Ротена и прочего газового руководства и тд).
Хоть и петербуржец, но не могу за эти клубы болеть.
Поэтому давно за ФК Краснодар
А по мне так чистая икона !
глупый щеголь, враг труда!
Нечаянно пригретый славой,
Командой СКА руководил тогда.