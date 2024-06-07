Ротенберг о фото с Миллером, Медведевым и кубками «Зенита» и «СКА-1946»: «Коллективный труд и личный вклад каждого»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Газпром Александр Медведев Алексей Миллер OLIMPBET Суперкубок России КХЛ МХЛ СКА-1946 Кубок Харламова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выложил фотографию с Алексеем Миллером и Александром Медведевым.

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР опубликовал фото с председателем правления «Зенита» Александром Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Перед ними расположены кубки, которые в прошедшем сезоне выиграли петербургские клубы. 

В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

«СКА-1946» стал чемпионом Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, выиграв Кубок Харламова во второй раз в истории клуба.

«Коллективный труд и личный вклад каждого!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/3177

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33 комментария
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В последние годы превратился, пожалуй, в главную спортивную мерзость страны. Даже губер в последнее время не вызывает такого рвотного рефлекса.
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Какие отвратительные рожи
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Ромка к этим трофеям не имеет отношения.
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Рома! Вытащи язык из дома.
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Ответ sancho81
В последние годы превратился, пожалуй, в главную спортивную мерзость страны. Даже губер в последнее время не вызывает такого рвотного рефлекса.
Искренне не могу понять болельщиков СКА.
Заполняют арену, не признают очевидные факты (нарушение потолка, мерзость Ротена и прочего газового руководства и тд).
Хоть и петербуржец, но не могу за эти клубы болеть.
Поэтому давно за ФК Краснодар
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Правильно, твой вклад ноль целых, ноль десятых.
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Подпись под фото: когда Газпром получил рекордный убыток, а с 1 июля повышаешь цены на газ на 8% для всех россиян!
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Ромка же только вложил свой язык меж ягодиц одного из лиц на фото. Считается личным вкладом?
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остапу бендеру такое счастье даже не снилось.
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Интересно какой вклад в эти успехи Ротенберга?))
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Рыбы-прилипалы
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Какой вклад Ротенберга вопрос который будет на уровне риторических.
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Бюэеее... 🤮
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А что за китаец по центру?
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Мамин пирожок и папины собутыльники
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Три самые отвратительные рожи в российском спорте
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Ответ igls54
Рома! Вытащи язык из дома.
А ему нравится)
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Надеюсь, крышка от кубка кому-нибудь из них тоже на голову упала.
+1
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Мерзость рож на этом фото зашкаливает
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Какой вклад-то Роман внёс в кубки Зенита и СКА-1946?
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три буржуина.морды довольные
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Ответ Sergey Smolensky
СКА в последний раз брал в 2017 году, т.е 7 лет назад. Ромка, куда ты лезешь, лол
Так он уже к молодежке примазался.
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Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
Завидует !
А по мне так чистая икона !
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Ответ sancho81
В последние годы превратился, пожалуй, в главную спортивную мерзость страны. Даже губер в последнее время не вызывает такого рвотного рефлекса.
Тренер слабый и лукавый,
глупый щеголь, враг труда!
Нечаянно пригретый славой,
Командой СКА руководил тогда.
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Легенды! 😂
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вы выбрали капитализм -чем вы недовольны?-вас дурят и делают вас бабло ....нет ..на нас
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Миллеру, похоже, самому смешно смотреть на эти ночные вазы.
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СКА в последний раз брал в 2017 году, т.е 7 лет назад. Ромка, куда ты лезешь, лол
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Ротенберг: мы с кобе на двоих набрали 81 очко
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