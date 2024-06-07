Ротенберг о фото с Миллером, Медведевым и кубками «Зенита» и «СКА-1946»: «Коллективный труд и личный вклад каждого»

Роман Ротенберг выложил фотографию с Алексеем Миллером и Александром Медведевым.

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР опубликовал фото с председателем правления « » и главой «Газпрома» . Перед ними расположены кубки, которые в прошедшем сезоне выиграли петербургские клубы.

В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

« » стал чемпионом Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, выиграв во второй раз в истории клуба.

«Коллективный труд и личный вклад каждого!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/3177