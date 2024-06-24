Дементьев о Мичкове в «Филадельфии»: «Ему предоставят достаточно шансов, но нужно адаптироваться, выучить язык. Клуб подписал 12 форвардов, которым сложно сравниться с Матвеем по мастерству»

Алексей Дементьев оценил возможный переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ожидается, что 19-летний нападающий перейдет в клуб , который выбрал его под общим седьмым номером на драфте-2023.

Сообщалось, что « » может выплатить до миллиона долларов за выкуп контракта хоккеиста.

«Сложно сказать, что Матвей Мичков подписал контракт именно в Национальную хоккейную лигу. В первую очередь нужно понимать, что он подписал контракт с организацией.

Те, кто знает состав «Филадельфии», понимают, что на текущий момент подписаны 12 нападающих. Понятно, что им всем сложно будет сравниться по мастерству с , но ему также необходимо адаптироваться к североамериканскому хоккею, выучить английский язык, понять требования и войти в этот хоккейный ритм.

Думаю, Мичкову предоставят достаточно шансов, в том числе выступление в лагере новичков и, наверное, выставочные игры перед началом сезона.

Как будет складываться ситуация в дальнейшем – будем ориентироваться от первых шагов взаимоотношений «Филадельфии» с Матвеем», – сказал агент .