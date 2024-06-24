Дементьев о Мичкове в «Филадельфии»: «Ему предоставят достаточно шансов, но нужно адаптироваться, выучить язык. Клуб подписал 12 форвардов, которым сложно сравниться с Матвеем по мастерству»

Теги СКА Филадельфия НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Матвей Мичков Хоккей

Алексей Дементьев оценил возможный переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ожидается, что 19-летний нападающий перейдет в клуб НХЛ, который выбрал его под общим седьмым номером на драфте-2023.

Сообщалось, что «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта хоккеиста.

«Сложно сказать, что Матвей Мичков подписал контракт именно в Национальную хоккейную лигу. В первую очередь нужно понимать, что он подписал контракт с организацией.

Те, кто знает состав «Филадельфии», понимают, что на текущий момент подписаны 12 нападающих. Понятно, что им всем сложно будет сравниться по мастерству с Матвеем Мичковым, но ему также необходимо адаптироваться к североамериканскому хоккею, выучить английский язык, понять требования и войти в этот хоккейный ритм.

Думаю, Мичкову предоставят достаточно шансов, в том числе выступление в лагере новичков и, наверное, выставочные игры перед началом сезона.

Как будет складываться ситуация в дальнейшем – будем ориентироваться от первых шагов взаимоотношений «Филадельфии» с Матвеем», – сказал агент Алексей Дементьев.

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5 комментариев
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В истории с Филой и Мичковым прекрасно все кроме наличия в Филе нормальных нападающих, особенно центров. Пелинг и Фрост, центры первых двух звеньев, набрали на двоих меньше 60 очков в прошлом сезоне. Ну и трейдинговые способности Бриера пока под сомнением
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Первый сезон даём Мичкову на "притирку " игры в НХЛ как новичка !
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Ответ Курт Кобэйн
филадельфия для русских, это кладбище талантов
Проворов первые годы карьеры в филе провел очень успешно, они явно делают ставку на Замулу. Ну и Боб там начинал, ему дали шанс
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Ответ Курт Кобэйн
филадельфия для русских, это кладбище талантов
будет главным тащером
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