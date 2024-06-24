Владимир Плющев: «Мичков немножко поспешил, ребята сейчас – акселераты, рано решают. Сразу он точно не заиграет в первых двух звеньях «Филадельфии»
Владимир Плющев оценил вероятный переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».
Ожидается, что нападающий перейдет в клуб НХЛ, который выбрал его под общим седьмым номером на драфте-2023.
Сообщалось, что «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта хоккеиста.
«У нас сейчас все ребята – акселераты. Они рано принимают решения. Мичков очень стремился за океан. Это его право.
Думаю, что он немножко поспешил, но убедить его в чем-либо обратном достаточно сложно.
В двух первых звеньях «Филадельфии» он сразу точно не заиграет, поэтому ему предстоит доказывать свою значимость в НХЛ с первого дня.
Там с людей, приглашенных из других стран, требуют определенного уровня игры, который бы их удовлетворял. Им предстоит большая работа», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.