Владимир Плющев: «Мичков немножко поспешил, ребята сейчас – акселераты, рано решают. Сразу он точно не заиграет в первых двух звеньях «Филадельфии»

Теги СКА Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Владимир Плющев оценил вероятный переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ожидается, что нападающий перейдет в клуб НХЛ, который выбрал его под общим седьмым номером на драфте-2023.

Сообщалось, что «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта хоккеиста.

«У нас сейчас все ребята – акселераты. Они рано принимают решения. Мичков очень стремился за океан. Это его право.

Думаю, что он немножко поспешил, но убедить его в чем-либо обратном достаточно сложно.

В двух первых звеньях «Филадельфии» он сразу точно не заиграет, поэтому ему предстоит доказывать свою значимость в НХЛ с первого дня.

Там с людей, приглашенных из других стран, требуют определенного уровня игры, который бы их удовлетворял. Им предстоит большая работа», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

7 комментариев
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В двух первых звеньях «Филадельфии» он сразу точно не заиграет, поэтому ему предстоит доказывать свою значимость в НХЛ с первого дня. - прекрасно, излагает конечно, что значит значимость доказывать надо с первого дня? а он с какого хотел? и где связь?
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+3
Ответ Bzz Pvz
Зачем гнить в СКА - Сочи, когда можно играть в НХЛ? Даже АХЛ на несколько голов выше, чем КХЛ. Так было, есть и будет всегда
Ну не перегибай с деревенской ахл
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-6
+3
Зачем гнить в СКА - Сочи, когда можно играть в НХЛ? Даже АХЛ на несколько голов выше, чем КХЛ. Так было, есть и будет всегда
+15
-13
+2
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну не перегибай с деревенской ахл
АХЛ, конечно, перебор, но КХЛ и правда теряет уровень.
+4
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Если покажет себя в предсезонье - ещё как заиграет. Драфтовый капитал есть, талант огромный. Главное отыгрывать в защите, чтобы Тортс был доволен.
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А в ске ему уже несколько лет не дают играть в первых двух звеньях, гений даже в центр его ставил)
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В первых звеньях не заиграет никогда - ни ума ни фантазии, таких там сотни.
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