Кирилл Сафронов о Мичкове в «Филадельфии»: «У него все получится. Главное – летом хорошо подготовиться, поднабрать физическую форму» 

Кирилл Сафронов высказался о предстоящем переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».

«Если Мичков собрался пробовать себя в , то, конечно, надо пробовать. Матвей уже не первый сезон играет в , играет здорово. Один из лидеров «Сочи», с хорошей статистикой.

Нужно еще вовремя уехать – не слишком рано, но и не слишком засиживаться. У него уже есть опыт выступления на профессиональном уровне, и если есть возможность поехать, то почему бы и нет? Думаю, у него все получится. Главное – летом хорошо подготовиться, поднабрать физическую форму», — сказал бывший защитник .