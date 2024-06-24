Кирилл Сафронов о Мичкове в «Филадельфии»: «У него все получится. Главное – летом хорошо подготовиться, поднабрать физическую форму»
Кирилл Сафронов высказался о предстоящем переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».
«Если Мичков собрался пробовать себя в НХЛ, то, конечно, надо пробовать. Матвей уже не первый сезон играет в КХЛ, играет здорово. Один из лидеров «Сочи», с хорошей статистикой.
Нужно еще вовремя уехать – не слишком рано, но и не слишком засиживаться. У него уже есть опыт выступления на профессиональном уровне, и если есть возможность поехать, то почему бы и нет? Думаю, у него все получится. Главное – летом хорошо подготовиться, поднабрать физическую форму», — сказал бывший защитник СКА.