Толчинский о финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» что-то поменял в системе, отчего пошла игра, может. «Флориду» уже потряхивает – они расслабились, думали, что нужен всего 1 матч»

Сергей Толчинский оценил игру «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.

– Почему у « » получился такой камбэк с «Флоридой»? Кто выиграет финальную встречу в серии?

– Я даже не знаю, какое здесь объяснение найти, ведь их может быть много. У «Эдмонтона» играют такие мастеровитые игроки с характером. Возможно, они что-то поменяли в системе, отчего пошла игра.

Также психология очень сильно решает. Наверняка « » думала, что им нужен всего лишь один матч, расслабились, а сейчас их, наоборот, уже немножко потряхивает.

Тут может быть много причин, но это очень захватывающая серия, за которой интересно наблюдать, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.