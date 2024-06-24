Толчинский о финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» что-то поменял в системе, отчего пошла игра, может. «Флориду» уже потряхивает – они расслабились, думали, что нужен всего 1 матч»

Теги СКА Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ КХЛ Советский спорт Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский оценил игру «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.  

– Почему у «Эдмонтона» получился такой камбэк с «Флоридой»? Кто выиграет финальную встречу в серии?

– Я даже не знаю, какое здесь объяснение найти, ведь их может быть много. У «Эдмонтона» играют такие мастеровитые игроки с характером. Возможно, они что-то поменяли в системе, отчего пошла игра.

Также психология очень сильно решает. Наверняка «Флорида» думала, что им нужен всего лишь один матч, расслабились, а сейчас их, наоборот, уже немножко потряхивает.

Тут может быть много причин, но это очень захватывающая серия, за которой интересно наблюдать, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

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7 комментариев
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Конечно поменяли, уже давно разобрали, что именно - начали играть в 3-1-1 с быстрыми форвардами на синей линии соперника, а против таких хитростей у пантер просто нет приёма.
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Похоже Эдмонтон сегодня выиграет и сотворит историю.
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Ответ Silky Mitts
Конечно поменяли, уже давно разобрали, что именно - начали играть в 3-1-1 с быстрыми форвардами на синей линии соперника, а против таких хитростей у пантер просто нет приёма.
Они играли так и ранее, они в зоне атаки и в нейтральной играли и играют 1-2-2, схема 1-1-3 реализуется при контратаках, это не хитрость, просто эффективно, Флорида тоже так играет.
Они упростили выход из зоны, сильная сторона Флориды - это форчек, чтобы его преодолевать Нефтяники стали пробивать борт, так Вегас играл в прошлом финале, пробивают слабый борт, а крайний нападающий очень рано покидает зону, делает обманное движение, чтоб вывести за собой защитника (защитники Флориды персонально играют в форчеке), затем возвращается, чтобы пробить борт, в это время второй нападающий подбирает шайбу в нейтральной. Или вариант с голом Энрике, где Янмарк сначала ушел в центр, затем вернулся на слабый борт.
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Это системный вирус какой-то 🤣 от ромки заразился
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Да противник флоридцев во всех матчах стоял лучше:)
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так и сейчас так думают, нужен же лишь один матч🤣✌️
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