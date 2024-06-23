Давыдов дал совет Морису перед 7-й игрой финала: «Изучить конспекты великого Юрзинова. В «Динамо» до сих пор вспоминают установку «играем в жопошный хоккей». Это значит действуем осторожно»

Виталий Давыдов дал совет Полу Морису перед решающей игрой финала Кубка Стэнли.

В седьмом матче серии «Флорида» дома сыграет с «Эдмонтоном».

– Как вам финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли?

– Не могу понять «Флориду». Доминировала в первых трех матчах, а потом как отрезало.

Столько было разговоров о том, брать ли «Флориде» кубок в четвертом матче в Эдмонтоне – или она подождет до пятой, домашней игры. И вот как все развернулось – приходится ждать уже седьмого матча. При неутешительных прогнозах.

– Что в данной ситуации порекомендуете Полу Морису?

– Первая рекомендация – срочно изучить конспекты нашего великого тренера Владимира Юрзинова. Вот кто постоянно держал игру под контролем, вмешивался в каждый эпизод, в каждом из трех периодов была разная тактика.

В «Динамо» до сих пор вспоминают, как, например, при победном счете Юрзинов нередко давал установку на третий период – мол, играем в жопошный хоккей. Это значит действуем осторожно, [по схеме] «один – четыре». Были и другие тактики с кодовыми словами и образами – в зависимости от результата.

Вот такой тренер сегодня и нужен «Флориде». Сильный, авторитетный, подвижный. А не тот, который спокойно стоит на лавке и крутит шарманку, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.