Давыдов дал совет Морису перед 7-й игрой финала: «Изучить конспекты великого Юрзинова. В «Динамо» до сих пор вспоминают установку «играем в жопошный хоккей». Это значит действуем осторожно»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Виталий Давыдов Владимир Юрзинов Пол Морис НХЛ КХЛ Динамо контент Хоккей

Виталий Давыдов дал совет Полу Морису перед решающей игрой финала Кубка Стэнли.

В седьмом матче серии «Флорида» дома сыграет с «Эдмонтоном».

– Как вам финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли?

– Не могу понять «Флориду». Доминировала в первых трех матчах, а потом как отрезало.

Столько было разговоров о том, брать ли «Флориде» кубок в четвертом матче в Эдмонтоне – или она подождет до пятой, домашней игры. И вот как все развернулось – приходится ждать уже седьмого матча. При неутешительных прогнозах.

– Что в данной ситуации порекомендуете Полу Морису?

– Первая рекомендация – срочно изучить конспекты нашего великого тренера Владимира Юрзинова. Вот кто постоянно держал игру под контролем, вмешивался в каждый эпизод, в каждом из трех периодов была разная тактика.

В «Динамо» до сих пор вспоминают, как, например, при победном счете Юрзинов нередко давал установку на третий период – мол, играем в жопошный хоккей. Это значит действуем осторожно, [по схеме] «один – четыре». Были и другие тактики с кодовыми словами и образами – в зависимости от результата.

Вот такой тренер сегодня и нужен «Флориде». Сильный, авторитетный, подвижный. А не тот, который спокойно стоит на лавке и крутит шарманку, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

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12 комментариев
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Почему так смешно?
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В Краснодаре сыграли в жопошный футбол уже...
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Ответ Booligan
Почему так смешно?
Потому что это совсем не смешно)
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Уверен, Морис уже лихорадочно разыскивает конспекты Юрзинова, переводит, уточняет у ассистента значение термина "жопошный"....
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Ну да, отличная тактика а потом тебе жопорикошет залетит и привет котенку -).
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Ну да, конечно, Флорида выбирала где брать КС в гостях или дома? Что за бред? Ни одна команда не будет выбирать между тем выиграть сейчас или отсрочить победу. Чепуху городит. А что касается Юрзинова,так ему никто команду НХЛ не доверял тренировать. А болтать можно что угодно.
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Ответ Макс Фет
посмотри четвертый матч финала НБА и не неси пургу
Пургу несёшь исключительно ты. И все любители теорий заговоров. Каким надо быть отбитым, чтобы поверить, что в финале КС команда, ведя 3-0, специально сольет матч? Вопрос риторический.
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Ass-play hockey? Или ass hockey?
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Морис сейчас лихорадочно ищет конспекты Юрзинова.
Только вот что делать, если жопошный рикошет в прямом смысле случится?
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Ответ Макс Фет
посмотри четвертый матч финала НБА и не неси пургу
Речь шла о хоккее.
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