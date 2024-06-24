Гальченюк о «Флориде» и «Эдмонтоне»: «Исторический финал Кубка Стэнли. «Ойлерс» – сбалансированная команда. Клуб, дошедший до финала, – это не один игрок»
Алекс Гальченюк назвал историческим финал Кубка Стэнли.
«Флорида» и «Эдмонтон» проведут седьмой матч серии.
– Что скажете о шестом матче финала Кубка Стэнли?
– Было ощущение, что «Эдмонтон» на один-два шага впереди. Везде! В защите, в средней зоне, в создании моментов. Они очень плотно играли.
«Флорида» вела 3-0 в серии. Думал, что все для «Ойлерс» закончено. Это исторический финал Кубка Стэнли. Жду седьмой матч.
– За Макдэвидом есть и другие?
– Конечно. Было много разговоров про четвертый и пятый матчи в исполнении Коннора, где он набрал 8 очков в сумме. Это сумасшедший результат!
Но команда, дошедшая до финала, – это не один игрок. «Эдмонтон» отлично играет.
У них прекрасное меньшинство. Они моменты создают в нем, будто бы наоборот в большинстве играют. Очень сбалансированная команда.
– Есть в этом финале люди, которым вы желаете успеха?
– Со многими хоккеистами пересекался. Во «Флориде» сейчас играет Экман-Ларссон, с которым я играл в «Аризоне».
Еще многих ребят из этого клуба знаю, так как тренировался и работал с ними. Для штата будет очень круто, если «Пантеры» выиграют.
Но в тоже время «Эдмонтон» – канадская команда. Давно клуб из этой страны не выигрывал Кубок Стэнли, поэтому за них вся Канада болеет, – сказал нападающий «Амура» Алекс Гальченюк.