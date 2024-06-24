Гальченюк о «Флориде» и «Эдмонтоне»: «Исторический финал Кубка Стэнли. «Ойлерс» – сбалансированная команда. Клуб, дошедший до финала, – это не один игрок»

Алекс Гальченюк назвал историческим финал Кубка Стэнли.

« » и «Эдмонтон» проведут седьмой матч серии.

– Что скажете о шестом матче финала Кубка Стэнли?

– Было ощущение, что «Эдмонтон» на один-два шага впереди. Везде! В защите, в средней зоне, в создании моментов. Они очень плотно играли.

«Флорида» вела 3-0 в серии. Думал, что все для «Ойлерс» закончено. Это исторический финал Кубка Стэнли. Жду седьмой матч.

– За Макдэвидом есть и другие?

– Конечно. Было много разговоров про четвертый и пятый матчи в исполнении Коннора, где он набрал 8 очков в сумме. Это сумасшедший результат!

Но команда, дошедшая до финала, – это не один игрок. «Эдмонтон» отлично играет.

У них прекрасное меньшинство. Они моменты создают в нем, будто бы наоборот в большинстве играют. Очень сбалансированная команда.

– Есть в этом финале люди, которым вы желаете успеха?

– Со многими хоккеистами пересекался. Во «Флориде» сейчас играет Экман-Ларссон, с которым я играл в «Аризоне».

Еще многих ребят из этого клуба знаю, так как тренировался и работал с ними. Для штата будет очень круто, если «Пантеры» выиграют.

Но в тоже время « » – канадская команда. Давно клуб из этой страны не выигрывал , поэтому за них вся Канада болеет, – сказал нападающий « » Алекс Гальченюк.