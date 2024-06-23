Щитов о Зайцеве в СКА: «Усиление для КХЛ. Он должен раскрыться. Защитники с возрастом становятся опытнее и грамотнее»

Никита Щитов оценил переход Никиты Зайцева в СКА.

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года.

«До отъезда в НХЛ он был хорошим атакующим защитником. Думаю, что в нашей лиге Никита должен показать атакующий хоккей. Хотя в СКА недавно играл Гальченюк, у него там не пошло. Но Зайцев должен раскрыться.

Защитники с возрастом становятся опытнее и грамотнее. В СКА может получиться интересная пара Никишин – Зайцев. Вырисовывается хороший сплав опыта и молодости. Для лиги такой игрок – это усиление», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

В минувшем сезоне Зайцев провел за «Чикаго» 38 матчей и набрал 7 очков (2+5) при показателе полезности «-5».