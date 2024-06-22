38 млн рублей в год – зарплата Зайцева в СКА. Ожидается подписание контракта с защитником на 4 сезона

Никита Зайцев получит 38 миллионов рублей в год в СКА.

Ожидается, что 32-летний защитник подпишет соглашение с петербургским клубом. Сообщалось, что договор с игроком заключат на четыре года.

Зарплата хоккеиста в составит 38 миллионов рублей в год, информирует «Спорт-Экспресс».

выступает в с 2016 года. Нынешний сезон хоккеист провел в « », а до этого играл в «Оттаве» и «Торонто».

В этом сезоне Зайцев набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в лиге на данный момент сыграл 482 матча в регулярных чемпионатах и отметился 118 (22+96) баллами за результативность.