38 млн рублей в год – зарплата Зайцева в СКА. Ожидается подписание контракта с защитником на 4 сезона
Никита Зайцев получит 38 миллионов рублей в год в СКА.
Ожидается, что 32-летний защитник подпишет соглашение с петербургским клубом. Сообщалось, что договор с игроком заключат на четыре года.
Зарплата хоккеиста в СКА составит 38 миллионов рублей в год, информирует «Спорт-Экспресс».
Никита Зайцев выступает в НХЛ с 2016 года. Нынешний сезон хоккеист провел в «Чикаго», а до этого играл в «Оттаве» и «Торонто».
В этом сезоне Зайцев набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Всего в лиге на данный момент сыграл 482 матча в регулярных чемпионатах и отметился 118 (22+96) баллами за результативность.
Болельщикам СКА самим не противно что их клуб творит?
А как топовые игроки КХЛ переподписываются в СКА на зарплату середняка?
ЛИГА ОТКРОЙ ГЛАЗА!!!