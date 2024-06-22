38 млн рублей в год – зарплата Зайцева в СКА. Ожидается подписание контракта с защитником на 4 сезона

Теги СКА возможные переходы Чикаго НХЛ КХЛ Никита Зайцев Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Зайцев получит 38 миллионов рублей в год в СКА.

Ожидается, что 32-летний защитник подпишет соглашение с петербургским клубом. Сообщалось, что договор с игроком заключат на четыре года.

Зарплата хоккеиста в СКА составит 38 миллионов рублей в год, информирует «Спорт-Экспресс».

Никита Зайцев выступает в НХЛ с 2016 года. Нынешний сезон хоккеист провел в «Чикаго», а до этого играл в «Оттаве» и «Торонто».

В этом сезоне Зайцев набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в лиге на данный момент сыграл 482 матча в регулярных чемпионатах и отметился 118 (22+96) баллами за результативность.

22 комментария
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В НХЛ было 4,5 ляма долларов в год, а вСКА пришёл на 38 мил.рублей, фигня какая-то.
+30
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+29
Ответ Алексей Тор
В НХЛ было 4,5 ляма долларов в год, а вСКА пришёл на 38 мил.рублей, фигня какая-то.
Игроки АХЛ на 60-80 млн подписываются, а игрок НХЛ на 38 млн.
Болельщикам СКА самим не противно что их клуб творит?
А как топовые игроки КХЛ переподписываются в СКА на зарплату середняка?
ЛИГА ОТКРОЙ ГЛАЗА!!!
+29
-1
+28
Это какой-то очередной позор как фиктивно рисуют зарплату
+16
0
+16
Ответ Алексей Тор
В НХЛ было 4,5 ляма долларов в год, а вСКА пришёл на 38 мил.рублей, фигня какая-то.
Остальное в конверте
+16
-1
+15
Ответ Мадина Уйгурова
Это официальная зарплата по ТК, а сколько в конверте?
Как можно сомневаться в честности ска, это же кристально честная шарашкина контора
+9
-2
+7
Роману надоело переподписывать со снижением, теперь сразу за тарелку супа играть будут.
+6
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Не самый плохой, не старый возвращенец из НХЛ на 38 млн. подпишется. Угу, верим. За $1-1,5 млн он бы и в НХЛ остался.
+5
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+5
Ответ Hola Hola
Роману надоело переподписывать со снижением, теперь сразу за тарелку супа играть будут.
я же говорил. скоро будут отрицательные контракты. игроки будут платить, лишь бы в ска играть.
+3
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+3
Несопоставимый контракт с НХЛовским. Явная ложь. Зарабатывал в Америке уже за вычетом налогов в десять раз больше
+3
0
+3
Это официальная зарплата по ТК, а сколько в конверте?
+6
-3
+3
Понятно, что на такие деньги Зайцев бы в Ска не поехал ,он бы за большие чем именно ЭТИ предложенные Питерскими нашёл и в НХЛ контракт !
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и через год сплавят. ъхарактер у зайцева такой, что он ротена пошлет через пару матчей
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Ответ Kenmc
Когда подписание Никитина и Федорова в качестве помощников ГТ?
и братьев заварухиных
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Там наверное плюс пару элитных квартир в Питере и в Москве онусами пойдут))
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подписной бонус в конверте дают и всё.Игрокам даже лучше,большую часть денег получают сразу.
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бесплатно еще никого не подписали
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Будет считаться воспитанником
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38+100 бонусами. Красавец Ромка
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Сколько он реально стоит? 60-70?
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Когда подписание Никитина и Федорова в качестве помощников ГТ?
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