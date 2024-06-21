Никита Щитов: «Спартак» достойно сработал на рынке. Клуб может и в финал Кубка Гагарина выйти. Многое будет зависеть от тренерских решений»

Теги Спартак Никита Щитов Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Миронов Матч ТВ Адам Ружичка Михаил Мальцев Максим Цыплаков Иван Морозов Хоккей

Никита Щитов оценил трансферную кампанию «Спартака».

– «Спартак» достойно сработал на рынке, клуб сохранил почти всех лидеров. Очень здорово, что «Спартак» продлил контракты с Морозовым и Мальцевым – ведущими центральными нападающими.

Да, потеряли Максима Цыплакова, но ему на замену подписали Адама Ружичку. Возможно, он даже усилит команду.

У Ружички был эпизод, который портит его моральный облик, из-за чего с ним расторгли контракт в НХЛ. Надеюсь, что в КХЛ такого с ним не будет. Он достойный игрок, который может показать себя.

Главное, что остался тренерский штаб Алексея Жамнова. Они продолжат работу, команда будет прогрессировать.

– Точечное усиление состава и ставка на штаб Жамнова позволят «Спартаку» пройти дальше в плей-офф?

– Думаю, что «Спартак» выжал максимум из той ситуации, которая была на рынке. Состав сохранили, подписали контракт с опытным защитником Андреем Мироновым.

«Спартак» может и в финал Кубка Гагарина выйти, сейчас же в КХЛ все непредсказуемо. Многое будет зависеть от тренерских решений, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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2 комментария
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Его слова да Богу в уши, конечно.
Но что-то терзают сомнения. Да, защита укрепилась Мироновым, Иванов и Савиков должны прибавить, но всё равно виден крен в атакующую сторону, хороших разрушителей не хватает.
Ну и вратари, конечно. Рыбар - средний вратарь по меркам КХЛ, возможности Николаева всё ещё до конца неясны. А за ними никого нет. Разве что Канаев вдруг с ноги выбьет дверь во взрослый хоккей.
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