Никита Щитов: «Спартак» достойно сработал на рынке. Клуб может и в финал Кубка Гагарина выйти. Многое будет зависеть от тренерских решений»

Никита Щитов оценил трансферную кампанию «Спартака».

– «Спартак» достойно сработал на рынке, клуб сохранил почти всех лидеров. Очень здорово, что «Спартак» продлил контракты с и – ведущими центральными нападающими.

Да, потеряли , но ему на замену подписали . Возможно, он даже усилит команду.

У Ружички был эпизод, который портит его моральный облик, из-за чего с ним расторгли контракт в НХЛ. Надеюсь, что в КХЛ такого с ним не будет. Он достойный игрок, который может показать себя.

Главное, что остался тренерский штаб Алексея Жамнова. Они продолжат работу, команда будет прогрессировать.

– Точечное усиление состава и ставка на штаб Жамнова позволят « » пройти дальше в плей-офф?

– Думаю, что «Спартак» выжал максимум из той ситуации, которая была на рынке. Состав сохранили, подписали контракт с опытным защитником Андреем Мироновым.

«Спартак» может и в финал Кубка Гагарина выйти, сейчас же в КХЛ все непредсказуемо. Многое будет зависеть от тренерских решений, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.