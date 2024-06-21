Никита Щитов: «Спартак» достойно сработал на рынке. Клуб может и в финал Кубка Гагарина выйти. Многое будет зависеть от тренерских решений»
Никита Щитов оценил трансферную кампанию «Спартака».
– «Спартак» достойно сработал на рынке, клуб сохранил почти всех лидеров. Очень здорово, что «Спартак» продлил контракты с Морозовым и Мальцевым – ведущими центральными нападающими.
Да, потеряли Максима Цыплакова, но ему на замену подписали Адама Ружичку. Возможно, он даже усилит команду.
У Ружички был эпизод, который портит его моральный облик, из-за чего с ним расторгли контракт в НХЛ. Надеюсь, что в КХЛ такого с ним не будет. Он достойный игрок, который может показать себя.
Главное, что остался тренерский штаб Алексея Жамнова. Они продолжат работу, команда будет прогрессировать.
– Точечное усиление состава и ставка на штаб Жамнова позволят «Спартаку» пройти дальше в плей-офф?
– Думаю, что «Спартак» выжал максимум из той ситуации, которая была на рынке. Состав сохранили, подписали контракт с опытным защитником Андреем Мироновым.
«Спартак» может и в финал Кубка Гагарина выйти, сейчас же в КХЛ все непредсказуемо. Многое будет зависеть от тренерских решений, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Но что-то терзают сомнения. Да, защита укрепилась Мироновым, Иванов и Савиков должны прибавить, но всё равно виден крен в атакующую сторону, хороших разрушителей не хватает.
Ну и вратари, конечно. Рыбар - средний вратарь по меркам КХЛ, возможности Николаева всё ещё до конца неясны. А за ними никого нет. Разве что Канаев вдруг с ноги выбьет дверь во взрослый хоккей.