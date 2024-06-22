Никита Щитов: «Флориде» надо строже играть в обороне. Нет смысла винить Бобровского: он пропускает не какие-то «плюшки». Идут выходы, в которых тяжело что-либо сделать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Никита Щитов Сергей Бобровский НХЛ Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов высказался о финальной серии Кубка Стэнли-2024.

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Я, как и многие, удивлен, что «Эдмонтон» смог вытащить серию. Но тем и интересен хоккей, такое тут тоже бывает. Психологическое преимущество теперь на стороне канадского клуба.

Видел потухшие глаза у некоторых игроков «Флориды» в конце шестого матча. Честно, очень хочется, чтобы наши ребята, играющие там, все-таки смогли взять кубок. Обязательно буду смотреть седьмой матч с понедельника на вторник.

«Эдмонтон» смог навязать свою игру. Надо «Флориде» играть строже в обороне, помогать Бобровскому. Серега тащит, но бывают такие моменты, когда тяжело выручить.

Не думаю, что причина поражений в Бобровском. В своих моментах он выручает, он и так много делает на протяжении всего плей-офф, включая финальную серию. Команде нужно больше создавать в атаке, добавлять в этом компоненте.

Нет смысла вратаря винить: мы же видим, он пропускает не какие-то «плюшки». Идут выходы, в которых тяжело что-либо сделать. И против «Флориды» играют не посторонние люди, мягко говоря, уровень исполнительского мастерства там запредельный, не каждую шайбу легко вытащить», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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