Щитов о подписании Андронова: «У СКА молодой состав, им нужны опытные игроки. Сергей был капитаном в ЦСКА и «Локомотиве», решение логичное»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Никита Щитов Сергей Андронов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов прокомментировал переход Сергея Андронова в СКА.

Форвард подписал двухлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

– У СКА молодой состав, им нужны опытные игроки, ведь без них не бывает результата. Опытные ребята, как Андронов, могут подсказать и показать, как надо действовать в тех или иных ситуациях. Они очень важны для раздевалки.

В решающие минуты на площадку выходят именно опытные игроки, а СКА этого не хватало. Команда усилилась несколькими титулованными ребятами, среди них и Андронов, который был капитаном в ЦСКА и «Локомотиве». Это логичное решение.

– Андронову уже 34 года.

– Это еще не возраст, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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6 комментариев
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Ох уж этот молодой состав СКА 🤣🤣🤣🤣🤣
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да, молокососам Григоренко, Плотникову и Зайцеву без дядьки Андронова никак
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В общем так: Ротенберг пересмотрел ещё 800 игр и пришёл к выводу, что нужно сделать в Питере ЦСКА-2, вместо прежней команды. Может эта система сработает, наконец-то?
+2
0
+2
Ответ Карел Гот
да, молокососам Григоренко, Плотникову и Зайцеву без дядьки Андронова никак
А в СКА только Григоренко, Плотников и Зайцев играют?
+1
-1
0
Ответ Caniball
Ох уж этот молодой состав СКА 🤣🤣🤣🤣🤣
Теперь сбалансированный.
+1
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0
Ответ MSPR
В общем так: Ротенберг пересмотрел ещё 800 игр и пришёл к выводу, что нужно сделать в Питере ЦСКА-2, вместо прежней команды. Может эта система сработает, наконец-то?
Может и сработает, увидим в конце сезона. По крайней мере состав на бумаге выглядит очень неплохо.
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