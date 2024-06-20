Щитов о подписании Андронова: «У СКА молодой состав, им нужны опытные игроки. Сергей был капитаном в ЦСКА и «Локомотиве», решение логичное»

Никита Щитов прокомментировал переход Сергея Андронова в СКА.

Форвард подписал двухлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

– У СКА молодой состав, им нужны опытные игроки, ведь без них не бывает результата. Опытные ребята, как Андронов, могут подсказать и показать, как надо действовать в тех или иных ситуациях. Они очень важны для раздевалки.

В решающие минуты на площадку выходят именно опытные игроки, а СКА этого не хватало. Команда усилилась несколькими титулованными ребятами, среди них и Андронов, который был капитаном в ЦСКА и «Локомотиве». Это логичное решение.

– Андронову уже 34 года.

– Это еще не возраст, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.