Щитов о подписании Андронова: «У СКА молодой состав, им нужны опытные игроки. Сергей был капитаном в ЦСКА и «Локомотиве», решение логичное»
Никита Щитов прокомментировал переход Сергея Андронова в СКА.
Форвард подписал двухлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
– У СКА молодой состав, им нужны опытные игроки, ведь без них не бывает результата. Опытные ребята, как Андронов, могут подсказать и показать, как надо действовать в тех или иных ситуациях. Они очень важны для раздевалки.
В решающие минуты на площадку выходят именно опытные игроки, а СКА этого не хватало. Команда усилилась несколькими титулованными ребятами, среди них и Андронов, который был капитаном в ЦСКА и «Локомотиве». Это логичное решение.
– Андронову уже 34 года.
– Это еще не возраст, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.