Кноблаух о финале Кубка Стэнли: «Эдмонтону» не везло в первых двух матчах, у нас было достаточно моментов. В конце третьей игры все изменилось»

Теги Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Крис Кноблаух поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Флоридой» (3-3), одержав три победы подряд. Решающий матч пройдет в ночь с 24 на 25 июня во Флориде.

«В седьмой игре обе команды будут действовать отчаянно, с максимальной самоотдачей. Но иногда, когда вы сильнее стараетесь, совершается больше ошибок. А когда есть ошибки, обычно и возникают голевые моменты.

Так что, вступая в седьмую игру, я не могу предсказать, какой она будет. Я просто знаю, что наши игроки будут рады этому вызову. Они наслаждаются этим, всем процессом.

Мы пережили трудные времена. У нас было два матча на выбывание против «Ванкувера», и я очень уверен в нашей команде, в том, как она отреагировала и сыграла в этих матчах.

Когда мы уступали 0-3 «Флориде», я увидел очень уверенную команду, в которой нет ни паники, ни отчаяния, только очень сфокусированный менталитет.

Мне нравится, где находится наша команда. Мне нравилась наша команда, когда она проигрывала, и мне определенно нравится, где она сейчас.

Первые две игры и первые два периода третьей игры нам очень не везло, и во многом это связано с удачей, во многом с вратарской игрой, но я считаю, что у нас было достаточно голевых моментов, чтобы забить больше, чем мы смогли.

Все изменилось в конце третьей игры. В третьем периоде мы забили пару голов, и это привело к огромному всплеску в четвертой игре», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
завтра сломайте родную флориду....
+6
0
+6
Будет тебе кубок...флорида здохла
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий