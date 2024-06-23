Кноблаух о финале Кубка Стэнли: «Эдмонтону» не везло в первых двух матчах, у нас было достаточно моментов. В конце третьей игры все изменилось»

Крис Кноблаух поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Флоридой» (3-3), одержав три победы подряд. Решающий матч пройдет в ночь с 24 на 25 июня во Флориде.

«В седьмой игре обе команды будут действовать отчаянно, с максимальной самоотдачей. Но иногда, когда вы сильнее стараетесь, совершается больше ошибок. А когда есть ошибки, обычно и возникают голевые моменты.

Так что, вступая в седьмую игру, я не могу предсказать, какой она будет. Я просто знаю, что наши игроки будут рады этому вызову. Они наслаждаются этим, всем процессом.

Мы пережили трудные времена. У нас было два матча на выбывание против «Ванкувера», и я очень уверен в нашей команде, в том, как она отреагировала и сыграла в этих матчах.

Когда мы уступали 0-3 «Флориде», я увидел очень уверенную команду, в которой нет ни паники, ни отчаяния, только очень сфокусированный менталитет.

Мне нравится, где находится наша команда. Мне нравилась наша команда, когда она проигрывала, и мне определенно нравится, где она сейчас.

Первые две игры и первые два периода третьей игры нам очень не везло, и во многом это связано с удачей, во многом с вратарской игрой, но я считаю, что у нас было достаточно голевых моментов, чтобы забить больше, чем мы смогли.

Все изменилось в конце третьей игры. В третьем периоде мы забили пару голов, и это привело к огромному всплеску в четвертой игре», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.