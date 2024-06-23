Коньков о 7-й игре Кубка Стэнли: «Супершоу, супернапряжение – все положено на карту. Психологическое преимущество у «Эдмонтона», будем ждать сенсации»

Сергей Коньков поделился ожиданиями от седьмой игры финала Кубка Стэнли.

Игра пройдет в ночь с 24 на 25 июня на домашней площадке «Флориды».

«Супернапряжение, все положено на карту. Круто, что «Эдмонтон» сравнял счет в серии.

Считаю, что нынешний финал – это супершоу. Жду супердействий от лидеров команд. При счете 3-0 в пользу «Флориды» у меня не было сомнений в ее победе. Но сейчас психологическое преимущество на стороне «Эдмонтона». Он поймал кураж.

Давайте будем ждать сенсации. Команда, проигрывавшая со счетом 0-3, впервые с 1942 года может выиграть. Это будет круто», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.