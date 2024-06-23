Ничушкин о травме в финале Кубка Стэнли-2022: «Кость раздробилась – 10 болтов стоит сейчас. Уколы поставили, пошел играть. Было убеждение, что на халяву я хрен кубок выиграю»

Теги травмы Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Ондржей Палат Валерий Ничушкин Здоровье Хоккей

Валерий Ничушкин рассказал о травме, полученной в финале плей-офф в 2022 году.

Форвард «Колорадо» сломал одну из костей стопы, но принял участие в шестом матче серии с «Тампа-Бэй» (2:1, 4-2 в серии) и стал обладателем Кубка Стэнли.

– У меня 10 болтов стоит там сейчас. Она у меня со смещением и еще раздробилась, реабилитация долго была.

– Ты играл с переломом?

– В пятом матче неудачно упал. Причем мы проигрывали, уже понятно было, что игру не спасти. В последней смене с Палатом (Ондржей Палат, форвард «Тампа-Бэй» – Спортс) упали возле борта, хотя я был без скорости.

Понятия не имею, как так получилось. Нога вывернулась, и у меня первая плюсневая кость просто пополам сломалась.

Помню, после игры в машину сел и просто психовал. Я не думал, что получится еще сыграть. Такое траурное состояние было.

Хотя счет в серии был 3-2, но я знал, такое почему-то убеждение было, что на халяву я хрен кубок выиграю. То есть не получится в запасе отсидеть и пацаны там сами выиграют. Я очень сильно расстроился.

На раскатку я уже в сланцах шел, потому что нога опухла очень сильно, я не мог туфли надеть. Пришли на раскатку, мне уколы сверху начали ставить, они не могли понять, куда лучше колоть.

Мне сделали три укола сверху. Я надеваю конек, но без шансов, я не могу на ногу наступить. Вышел, два шага сделал, возвращаюсь, меня доктор спрашивает, а я на психе сижу, понимаю, что закончил сезон.

Через пять минут говорю, давай снизу попробуем три укола поставить. Он мне снизу колет, я выхожу, две улитки делаю, понимаю – могу играть. Нога онемевшая полностью, боли нету. Перед игрой мне за 30 минут начали колоть. Все, пошел играть.

В конце, когда всю игру провел идеально, я не чувствовал боли. Единственное, в каких-то моментах, когда был старт-стоп, боли не было, но и какой-то силы в ноге нету. Уже баланс терял, нога как будто застревает в чем-то, но повезло.

Игра была такая, на самом деле, не самая сложная. Мы очень хорошо играли, супердисциплинированный матч, – цитирует Ничушкина ютуб-канал «Черкас Атлант».

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15 комментариев
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Так, он начал говорить.
Что там по программе защиты игроков, в которую Вэл залетел в третий раз?
+25
-6
+19
Ответ icey_punk
Черкас походу напоил Валеру и он попал в программу. Интервью было взято "ДО"
До второго попадания в программу, или до третьего?
+4
0
+4
Что ещё рассказал Валера?
+3
0
+3
Ответ antonio1589
Так, он начал говорить. Что там по программе защиты игроков, в которую Вэл залетел в третий раз?
Интервью брали до
+3
0
+3
Ответ antonio1589
До второго попадания в программу, или до третьего?
до третьего. в следующей серии интервью будет и про программу и про сиэтл и про девушку
+2
0
+2
Ответ Rf
Кто такой Черкас?
Неудавшийся хокееист, но перспективный хоккейный блогер. Живет в Канаде, снимает интервью с русскими НХЛвцами, делает зарисовки с арен.
+2
0
+2
Ответ Oksana bask
герой американского спорта! браво!!
К чему эта ирония?
+2
0
+2
Черкас походу напоил Валеру и он попал в программу. Интервью было взято "ДО"
+3
-2
+1
Отпустило наконец-то, теперь будет вещать)
+6
-6
0
После этого он и подсел на обезболы.
+2
-2
0
Ответ antonio1589
Так, он начал говорить. Что там по программе защиты игроков, в которую Вэл залетел в третий раз?
Ну там всем известные стадии. Скоро публичное раскаяние по плану.
0
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0
Ответ antonio1589
Так, он начал говорить. Что там по программе защиты игроков, в которую Вэл залетел в третий раз?
Три укола сверху поставили пока. Ждем результатов
0
0
0
Ответ icey_punk
Черкас походу напоил Валеру и он попал в программу. Интервью было взято "ДО"
Кто такой Черкас?
0
0
0
Ответ icey_punk
Неудавшийся хокееист, но перспективный хоккейный блогер. Живет в Канаде, снимает интервью с русскими НХЛвцами, делает зарисовки с арен.
Спс!
0
0
0
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