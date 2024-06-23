Ничушкин о травме в финале Кубка Стэнли-2022: «Кость раздробилась – 10 болтов стоит сейчас. Уколы поставили, пошел играть. Было убеждение, что на халяву я хрен кубок выиграю»

Валерий Ничушкин рассказал о травме, полученной в финале плей-офф в 2022 году.

Форвард «Колорадо» сломал одну из костей стопы, но принял участие в шестом матче серии с «Тампа-Бэй» (2:1, 4-2 в серии) и стал обладателем Кубка Стэнли.

– У меня 10 болтов стоит там сейчас. Она у меня со смещением и еще раздробилась, реабилитация долго была.

– Ты играл с переломом?

– В пятом матче неудачно упал. Причем мы проигрывали, уже понятно было, что игру не спасти. В последней смене с Палатом (Ондржей Палат, форвард «Тампа-Бэй» – Спортс) упали возле борта, хотя я был без скорости.

Понятия не имею, как так получилось. Нога вывернулась, и у меня первая плюсневая кость просто пополам сломалась.

Помню, после игры в машину сел и просто психовал. Я не думал, что получится еще сыграть. Такое траурное состояние было.

Хотя счет в серии был 3-2, но я знал, такое почему-то убеждение было, что на халяву я хрен кубок выиграю. То есть не получится в запасе отсидеть и пацаны там сами выиграют. Я очень сильно расстроился.

На раскатку я уже в сланцах шел, потому что нога опухла очень сильно, я не мог туфли надеть. Пришли на раскатку, мне уколы сверху начали ставить, они не могли понять, куда лучше колоть.

Мне сделали три укола сверху. Я надеваю конек, но без шансов, я не могу на ногу наступить. Вышел, два шага сделал, возвращаюсь, меня доктор спрашивает, а я на психе сижу, понимаю, что закончил сезон.

Через пять минут говорю, давай снизу попробуем три укола поставить. Он мне снизу колет, я выхожу, две улитки делаю, понимаю – могу играть. Нога онемевшая полностью, боли нету. Перед игрой мне за 30 минут начали колоть. Все, пошел играть.

В конце, когда всю игру провел идеально, я не чувствовал боли. Единственное, в каких-то моментах, когда был старт-стоп, боли не было, но и какой-то силы в ноге нету. Уже баланс терял, нога как будто застревает в чем-то, но повезло.

Игра была такая, на самом деле, не самая сложная. Мы очень хорошо играли, супердисциплинированный матч, – цитирует Ничушкина ютуб-канал «Черкас Атлант».