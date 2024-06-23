Пол Морис: «7-й матч финала Кубка Стэнли – мечта каждого молодого человека. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в 4-й игре»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис рассказал о подготовке «Флориды» к решающей игре финала Кубка Стэнли.

«Пантерc» примут «Эдмонтон» при счете 3-3 в серии. Матч пройдет в ночь с 24 на 25 июня.

«Мы будем готовы к игре. Беспокойство не повлияло на «Эдмонтон» в предыдущих трех играх и не повлияет на нас.

Принять ситуацию – ключ к успеху. Почувствовать позитив, воодушевление, и это произойдет. Обе команды получат возможность.

Седьмая игра финала Кубка Стэнли – мечта каждого молодого человека. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в четвертой игре. Это всегда седьмая игра.

Больше не о чем беспокоиться. Все, что у тебя есть, [нужно показать] за короткий промежуток времени.

Обе команды постараются как можно лучше проявить себя», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

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2 комментария
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Ага, слить 3-0 в 3-3 тоже мечта?..
Ладно бы вы игра в игру шли в серии. А так — просто отмазки при ужасной игре.
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Главный козырь - это Кори Перри, сливший три подряд финала - Даллас, Монреаль и Тампа:)
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