Пол Морис: «7-й матч финала Кубка Стэнли – мечта каждого молодого человека. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в 4-й игре»
Пол Морис рассказал о подготовке «Флориды» к решающей игре финала Кубка Стэнли.
«Пантерc» примут «Эдмонтон» при счете 3-3 в серии. Матч пройдет в ночь с 24 на 25 июня.
«Мы будем готовы к игре. Беспокойство не повлияло на «Эдмонтон» в предыдущих трех играх и не повлияет на нас.
Принять ситуацию – ключ к успеху. Почувствовать позитив, воодушевление, и это произойдет. Обе команды получат возможность.
Седьмая игра финала Кубка Стэнли – мечта каждого молодого человека. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в четвертой игре. Это всегда седьмая игра.
Больше не о чем беспокоиться. Все, что у тебя есть, [нужно показать] за короткий промежуток времени.
Обе команды постараются как можно лучше проявить себя», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Ладно бы вы игра в игру шли в серии. А так — просто отмазки при ужасной игре.