Джек Родуолд: «Борщ – невероятный суп, люблю блины и хинкали. Русская баня однозначно лучше классической сауны»
Джек Родуолд поделился мнением о русской кухне и бане.
– Какое у вас самое любимое блюдо в России?
– У меня есть три любимых блюда в России. Борщ – просто невероятный суп, а также я люблю блины и хинкали.
– Вы были в русской бане?
– Да, я обожаю русскую баню. Однозначно, русская баня лучше классической сауны.
– По какой вещи в России вы скучаете больше всего?
– Я скучаю больше всего по бане. Да, в Канаде есть сауны, но они не такие, как русская баня. Сейчас, когда я приезжаю домой, пытаюсь найти что-то похожее. Баня помогает иногда восстановиться после нагрузок, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.