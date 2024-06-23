Джек Родуолд: «Борщ – невероятный суп, люблю блины и хинкали. Русская баня однозначно лучше классической сауны»

Теги КХЛ Советский спорт Адмирал Джек Родуолд Здоровье Питание еда Хоккей

Джек Родуолд поделился мнением о русской кухне и бане.

– Какое у вас самое любимое блюдо в России?

– У меня есть три любимых блюда в России. Борщ – просто невероятный суп, а также я люблю блины и хинкали.

– Вы были в русской бане?

– Да, я обожаю русскую баню. Однозначно, русская баня лучше классической сауны.

– По какой вещи в России вы скучаете больше всего?

– Я скучаю больше всего по бане. Да, в Канаде есть сауны, но они не такие, как русская баня. Сейчас, когда я приезжаю домой, пытаюсь найти что-то похожее. Баня помогает иногда восстановиться после нагрузок, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.

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11 комментариев
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Человек радуется жизни в России. Зачем подкатывать?) Хороший игрок. Зря ТРАКТОР отпустил его.
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А ещё в баню можно девах роскошных заказать, с борщом и блинами
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Наш человек
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Ответ Вадим Сидоров
Я блины готов каждый день есть. Сгущёнка лучшая к ним добавка, никакие сметаны, творожки, икра, мясо, бананы с шоколадом рядом не валялись.
Ну, ежели здоровье позволяет - ты счастливчик.
+3
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Я блины готов каждый день есть. Сгущёнка лучшая к ним добавка, никакие сметаны, творожки, икра, мясо, бананы с шоколадом рядом не валялись.
+6
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Это овощи с мясом, залитые горячей водой.
Это уже что-то от Черчесова))
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Так борщ это суп, что ли?
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Уедет по другому запоет . Как на него медведи с балалайками нападали и как водку с ними ведрами пил
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Ответ Лев Гегамов
Так борщ это суп, что ли?
Для Родуолда суп
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