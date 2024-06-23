Джек Родуолд: «Борщ – невероятный суп, люблю блины и хинкали. Русская баня однозначно лучше классической сауны»

Джек Родуолд поделился мнением о русской кухне и бане.

– Какое у вас самое любимое блюдо в России?

– У меня есть три любимых блюда в России. Борщ – просто невероятный суп, а также я люблю блины и хинкали.

– Вы были в русской бане?

– Да, я обожаю русскую баню. Однозначно, русская баня лучше классической сауны.

– По какой вещи в России вы скучаете больше всего?

– Я скучаю больше всего по бане. Да, в Канаде есть сауны, но они не такие, как русская баня. Сейчас, когда я приезжаю домой, пытаюсь найти что-то похожее. Баня помогает иногда восстановиться после нагрузок, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.