Джек Родуолд: «Всегда хотел играть в КХЛ – лучшей лиге Европы. После перехода в Россию никто не переставал со мной общаться»
Джек Родуолд рассказал о том, что всегда хотел играть в КХЛ.
30-летний форвард перешел в «Адмирал» из «Трактора» в это межсезонье.
– Кто повлиял на ваше решение поехать в Россию?
– Изначально, когда я принял решение покинуть Северную Америку, чтобы играть в Европе, хотел выступать в КХЛ. Это лучшая лига в Европе, и я всегда хотел играть в России.
Перед приездом в КХЛ я наблюдал за игрой легионеров, которые добились здесь большого успеха, и тоже хотел достичь максимума, насколько это возможно. Например, я знаю Найджела Доуса.
– После некоторых политических событий иностранные игроки, приезжающие играть в Россию, оказываются под давлением дома. Вы сталкивались с этим?
– Нет, на самом деле. Я слышал какие-то истории от людей, но не был под каким-то давлением. Никто не переставал со мной общаться после перехода в Россию, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.