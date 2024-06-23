Джек Родуолд: «Всегда хотел играть в КХЛ – лучшей лиге Европы. После перехода в Россию никто не переставал со мной общаться»

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Джек Родуолд рассказал о том, что всегда хотел играть в КХЛ.

30-летний форвард перешел в «Адмирал» из «Трактора» в это межсезонье.

– Кто повлиял на ваше решение поехать в Россию?

– Изначально, когда я принял решение покинуть Северную Америку, чтобы играть в Европе, хотел выступать в КХЛ. Это лучшая лига в Европе, и я всегда хотел играть в России.

Перед приездом в КХЛ я наблюдал за игрой легионеров, которые добились здесь большого успеха, и тоже хотел достичь максимума, насколько это возможно. Например, я знаю Найджела Доуса.

– После некоторых политических событий иностранные игроки, приезжающие играть в Россию, оказываются под давлением дома. Вы сталкивались с этим?

– Нет, на самом деле. Я слышал какие-то истории от людей, но не был под каким-то давлением. Никто не переставал со мной общаться после перехода в Россию, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.

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