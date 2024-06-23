Родуолд на вопрос о лучшем хоккеисте в истории: «Макдэвид. Не думаю, что он побьет все рекорды Гретцки и рекорд Овечкина по голам, но он невероятный игрок»

Теги Вашингтон Колорадо Эдмонтон Александр Овечкин Джо Сакик Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Советский спорт Коннор Макдэвид Адмирал Джек Родуолд Хоккей

Джек Родуолд назвал Коннора Макдэвида сильнейшим игроком в истории хоккея.

– Кто лучший хоккеист всех времен?

– Это Макдэвид. Я не думаю, что он сможет побить все рекорды Гретцки, а также рекорд Овечкина по голам, но, несмотря на это, он невероятный игрок.

У каждого игрока есть свои плюсы. Например, Макдэвид гораздо лучше в плане голевых передач, а Овечкин лучше в завершении атак.

– А кто ваш кумир в хоккее?

– Когда я рос, то моим кумиром был Джо Сакик. Я смотрел за его игрой по телевизору, анализировал действия.

Не скажу, что у меня сейчас прямо есть кумир, но я получаю большое удовольствие от игры Макдэвида, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.

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1 комментарий
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Хороший игрок. Сейчас точно лучший. Но Гретцки всё же непревзойденный. На данный момент времени.
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