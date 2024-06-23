Родуолд на вопрос о лучшем хоккеисте в истории: «Макдэвид. Не думаю, что он побьет все рекорды Гретцки и рекорд Овечкина по голам, но он невероятный игрок»

Джек Родуолд назвал Коннора Макдэвида сильнейшим игроком в истории хоккея.

– Кто лучший хоккеист всех времен?

– Это Макдэвид. Я не думаю, что он сможет побить все рекорды Гретцки, а также рекорд Овечкина по голам, но, несмотря на это, он невероятный игрок.

У каждого игрока есть свои плюсы. Например, Макдэвид гораздо лучше в плане голевых передач, а Овечкин лучше в завершении атак.

– А кто ваш кумир в хоккее?

– Когда я рос, то моим кумиром был Джо Сакик. Я смотрел за его игрой по телевизору, анализировал действия.

Не скажу, что у меня сейчас прямо есть кумир, но я получаю большое удовольствие от игры Макдэвида, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.