Джек Родуолд: «Смотрел «Слово пацана», мне очень понравилось. Запомнил Вову Адидаса и Пальто. Мне сказали, что сериал про тяжелые для России времена»

Джек Родуолд поделился мнением о сериале «Слово пацана».

30-летний нападающий перешел в «Адмирал» из «Трактора» в это межсезонье.

– Многим иностранцам рассказывают стереотипы о России. Слышали ли что-то до того, как приехали к нам?

– Я видел стереотипы о России в различных фильмах, в основном про водку. Конечно, у меня были разные стереотипы до приезда в Россию, но на деле все оказалось не так, как представлялось изначально.

– А какие российские фильмы или сериалы вы смотрели?

– Я смотрел «Слово пацана», и мне очень понравилось. Я запомнил из этого сериала Вову Адидаса и Пальто.

Когда моя девушка была на ноготочках, то маникюрщица сказала, что все в России говорят об этом сериале. Я хотел узнать больше о России, поэтому нашел этот сериал с английскими субтитрами, и мне очень понравилось.

Я общался с людьми из персонала «Трактора», и они мне сказали, что этот сериал про тяжелые для России времена, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.