Джек Родуолд: «Смотрел «Слово пацана», мне очень понравилось. Запомнил Вову Адидаса и Пальто. Мне сказали, что сериал про тяжелые для России времена»

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Джек Родуолд поделился мнением о сериале «Слово пацана».

30-летний нападающий перешел в «Адмирал» из «Трактора» в это межсезонье.

– Многим иностранцам рассказывают стереотипы о России. Слышали ли что-то до того, как приехали к нам?

– Я видел стереотипы о России в различных фильмах, в основном про водку. Конечно, у меня были разные стереотипы до приезда в Россию, но на деле все оказалось не так, как представлялось изначально.

– А какие российские фильмы или сериалы вы смотрели?

– Я смотрел «Слово пацана», и мне очень понравилось. Я запомнил из этого сериала Вову Адидаса и Пальто.

Когда моя девушка была на ноготочках, то маникюрщица сказала, что все в России говорят об этом сериале. Я хотел узнать больше о России, поэтому нашел этот сериал с английскими субтитрами, и мне очень понравилось.

Я общался с людьми из персонала «Трактора», и они мне сказали, что этот сериал про тяжелые для России времена, – сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.

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3 комментария
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Ответ Вадим Сидоров
Актёр, игравший "Пальто", явно по блату попал. Из достоинств только смазливая внешность. На протяжении всего сериала он не меняется - хотя должен был поменяться хотя бы после того как перестал быть "чушпаном" и стал "пацаном". Все 8 серий аморфный
Согласен Вадим.Точно подметил.
+2
0
+2
Актёр, игравший "Пальто", явно по блату попал. Из достоинств только смазливая внешность.
На протяжении всего сериала он не меняется - хотя должен был поменяться хотя бы после того как перестал быть "чушпаном" и стал "пацаном". Все 8 серий аморфный
+2
-1
+1
Ответ Вадим Сидоров
Актёр, игравший "Пальто", явно по блату попал. Из достоинств только смазливая внешность. На протяжении всего сериала он не меняется - хотя должен был поменяться хотя бы после того как перестал быть "чушпаном" и стал "пацаном". Все 8 серий аморфный
Конечно по блату. Учится в Эмиратах. Явно не обычный российский школьник.
+1
0
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