Агент Черных о Ковальчуке: «Он не давал запрос: «Найдите мне команду». Илья будет хорош в любой роли – что в клубе КХЛ, что в сборной»

Теги Спартак Сборная России по хоккею с шайбой Илья Ковальчук КХЛ Александр Черных Матч ТВ Хоккей

Александр Черных рассказал о вариантах продолжения карьеры Ильи Ковальчука.

41-летний форвард провел прошлый сезон в составе «Спартака».

– Что по Илье Ковальчуку? Он менеджером клуба КХЛ не станет? Или будет дальше играть?

– Это нужно спросить у Ильи, он самостоятельная фигура. Нам, как агентам, он не давал запрос: «Найдите мне команду». Так что такой поиск не ведется.

Но у Ковальчука много заслуг. Он будет хорош на любой позиции – что в клубе КХЛ, что в сборной, когда он как менеджер помог сборной России выиграть серебро Олимпиады.

Илья себя еще проявит, однозначно. А в какой роли – это уже вопрос к нему. Он здорово поможет любой команде, – сказал агент Александр Черных.

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