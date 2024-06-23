Быков о Ковальчуке: «Родному «Спартаку» он может приносить пользу – передавать чемпионский опыт молодежи»

Теги Спартак Вячеслав Быков Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков считает, что Илья Ковальчук может приносить пользу «Спартаку».

В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 41-летний нападающий играл за московский клуб. В 20 матчах регулярки Ковальчук набрал 8 (4+4) баллов. 

«Ковальчук в текущей форме может приносить пользу «Спартаку». Одно его присутствие в раздевалке или на тренировке будет иметь успех и положительно влиять на молодежь.

У него огромный чемпионский опыт, который он может и способен передать! Тем более, что он вернулся в свой родной клуб, который ему дал путевку в большой хоккей», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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1 комментарий
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Путевку в большой хоккей ему дал папа и бетиз Тверь,спартак просто его забрал из Твери и не более,как примерно ска мичкова,в нынешние времена!
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