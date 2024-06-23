Быков о Ковальчуке: «Родному «Спартаку» он может приносить пользу – передавать чемпионский опыт молодежи»

Вячеслав Быков считает, что Илья Ковальчук может приносить пользу «Спартаку».

В минувшем сезоне Фонбет чемпионата 41-летний нападающий играл за московский клуб. В 20 матчах регулярки Ковальчук набрал 8 (4+4) баллов.

« в текущей форме может приносить пользу « ». Одно его присутствие в раздевалке или на тренировке будет иметь успех и положительно влиять на молодежь.

У него огромный чемпионский опыт, который он может и способен передать! Тем более, что он вернулся в свой родной клуб, который ему дал путевку в большой хоккей», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.