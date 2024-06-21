Агент Черных: «Радулов всегда нацелен на результат. Он не любит проигрывать. Когда такой хоккеист есть в команде, он всех сделает лучше»
Александр Черных высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».
– Что Александр Радулов даст «Локомотиву», кроме своей игры?
– Даже работая рядом с Александром, ты видишь, как выкладывается великий хоккеист. И должен будешь работать так же. То есть Радулов сделает лучше партнеров.
А зная, как он тренируется и как любит эту игру, вообще не любит ни во что уступать, даже в пляжный футбол или волейбол… У него природа такая.
– У него с возрастом падает гиперактивность?
– Я не вижу этого. Он всегда нацелен на результат. И просто не любит проигрывать. Когда есть такой хоккеист в команде, которому небезразлично, что происходит, то он всех сделает лучше.
Даже если в первом периоде «Локомотив» будет «гореть» в четыре шайбы, Радулов не остановится – и будет делать все, чтобы вытащить такой матч.
– А продажа свитеров? А лицо клуба? А кассовые сборы? Все это Радулов!
– Согласен. Да, говорят, что у него характер непростой. Ну да, такой тагильский парень. Но поэтому Радулов так харизматичен.
– У него есть бонусы к зарплате в 70 млн рублей?
– Это стандартный контракт, который подразумевает бонус в 10 процентов. И я думаю, что Александр даже с закрытыми глазами выполнит нужное условие. Он большой мастер, – сказал агент Александр Черных.
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