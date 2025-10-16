«Ак Барс» одержал 6-ю победу подряд, обыграв «Сибирь» – 4:1

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Новосибирске и завершилась в пользу гостей (4:1). В составе «Ак Барса» по 2 (1+1) очка набрали Артем Галимов и Кирилл Семенов .

Казанский клуб одержал шестую победу подряд. Команда занимает третье место в Восточной конференции, набрав 21 очко за 16 игр. «Сибирь» идет десятой, имея в активе 14 баллов после 15 матчей.

Следующий матч «Ак Барс » проведет в гостях 18 октября с «Барысом», «Сибирь » примет «Металлург» 21 октября.