Агент Худобина: «Антон готов продолжать карьеру. Если грамотный тренер все проанализирует, то увидит, что он может помочь – это 300%. Похоже на ситуацию с Пилипенко»

Теги Сибирь Антон Худобин КХЛ Александр Черных Кирилл Пилипенко Матч ТВ Хоккей

Агент Антона Худобина заявил о готовности хоккеиста продолжить карьеру.

– Несколько лет назад Антон Худобин играл в финале Кубка Стэнли. Не думаете, что его краткое неудачное пришествие в «Сибирь» подорвало шансы найти новую команду в КХЛ?

– Может, и подорвало в глазах людей, которые думают: брать или не брать Антона на контракт?

Но ситуация похожа на ту, что была с Кириллом Пилипенко. Сколько лет мы пытались найти возможность, чтобы он раскрылся?! Нам говорили: «Нет, это не игрок КХЛ». Но в прошлом сезоне форвард набрал 62 очка в 62 матчах чемпионата. И такую красоту рисует на льду! Нашел свою команду.

А если вы разбираетесь в игроках и доверяете тренерам по вратарям, то посмотрите – Антон в порядке.

Худобин мне рассказывал о ситуации в «Сибири», что с ним даже не общался главный тренер. Ну что ж, человеческий фактор, такое может быть. Но это не значит, что так будет везде.

Главное, что Антон готов продолжать спортивную карьеру. И если грамотный тренер по голкиперам все проанализирует, то увидит, что Худобин может помочь команде – это 300 процентов.

И во вратарской бригаде поможет – опыт у Антона колоссальный. И как человек он хороший, и профессионал великолепный, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

5 комментариев
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пилип в первый сезон после вхл надубасил, а Антон, большой неповоротливый голкипер, который ещё играет в старом стиле на прямых ногах,, он даже вхл не потянет, куда он нахер готов, в его возрасте надо килограмм 15-20 скинуть чтобы играть в площади ворот а не стоять в воротах.
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Так слона не продаж)
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Бедненький Антон.
С ним не поговорили, значит можно душевно страдать и не ловить шайбы.
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Ответ Александр Рыбаков
Так слона не продаж)
Отдел?
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Ответ Hitgoe Himgob
Отдел?
У меня есть ответы
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