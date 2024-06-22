Агент Худобина: «Антон готов продолжать карьеру. Если грамотный тренер все проанализирует, то увидит, что он может помочь – это 300%. Похоже на ситуацию с Пилипенко»

Агент Антона Худобина заявил о готовности хоккеиста продолжить карьеру.

– Несколько лет назад играл в финале Кубка Стэнли. Не думаете, что его краткое неудачное пришествие в « » подорвало шансы найти новую команду в ?

– Может, и подорвало в глазах людей, которые думают: брать или не брать Антона на контракт?

Но ситуация похожа на ту, что была с Кириллом Пилипенко. Сколько лет мы пытались найти возможность, чтобы он раскрылся?! Нам говорили: «Нет, это не игрок КХЛ». Но в прошлом сезоне форвард набрал 62 очка в 62 матчах чемпионата. И такую красоту рисует на льду! Нашел свою команду.

А если вы разбираетесь в игроках и доверяете тренерам по вратарям, то посмотрите – Антон в порядке.

Худобин мне рассказывал о ситуации в «Сибири», что с ним даже не общался главный тренер. Ну что ж, человеческий фактор, такое может быть. Но это не значит, что так будет везде.

Главное, что Антон готов продолжать спортивную карьеру. И если грамотный тренер по голкиперам все проанализирует, то увидит, что Худобин может помочь команде – это 300 процентов.

И во вратарской бригаде поможет – опыт у Антона колоссальный. И как человек он хороший, и профессионал великолепный, – сказал представитель хоккеиста .