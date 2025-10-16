  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Комтуа о Ротенберге в «Динамо»: «Ни разу не видел его с момента перехода. Ничего не могу сказать про его работу»
Комтуа о Ротенберге в «Динамо»: «Ни разу не видел его с момента перехода. Ничего не могу сказать про его работу»

Максим Комтуа заявил, что не пересекался с Романом Ротенбергом в «Динамо».

Бывший главный тренер СКА стал членом совета директоров бело-голубых в это межсезонье. Он отвечает за развитие молодежного направления клуба.

Во время работы с армейцами он назвал Комтуа и других легионеров «Динамо» «спортивными петухами».

«Я ни разу не видел Ротенберга с момента его перехода в «Динамо», поэтому про его работу ничего не могу сказать», – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.

Ротенберг о легионерах «Динамо»: «Le Coq Sportif – спортивный петух, прямой перевод. Они франко-канадцы. Поведение похоже на французов»

