Комтуа о Ротенберге в «Динамо»: «Ни разу не видел его с момента перехода. Ничего не могу сказать про его работу»
Максим Комтуа заявил, что не пересекался с Романом Ротенбергом в «Динамо».
Бывший главный тренер СКА стал членом совета директоров бело-голубых в это межсезонье. Он отвечает за развитие молодежного направления клуба.
Во время работы с армейцами он назвал Комтуа и других легионеров «Динамо» «спортивными петухами».
«Я ни разу не видел Ротенберга с момента его перехода в «Динамо», поэтому про его работу ничего не могу сказать», – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.
Ротенберг о легионерах «Динамо»: «Le Coq Sportif – спортивный петух, прямой перевод. Они франко-канадцы. Поведение похоже на французов»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
