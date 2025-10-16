Карандин об арбитрах и голе СКА «Автомобилисту»: «Тотальный непрофессионализм, цепочка грубейших ошибок. Крайним сделали судью видеоповторов, но виноват не он один»

Юрий Карандин прокомментировал ошибку судей в матче СКА – «Автомобилист».

Встреча FONBET чемпионата КХЛ завершилась домашней победой армейцев (2:1). Второй гол СКА был засчитан в результате ошибки судей – шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны.

Сообщалось, что судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ.

– Третий день в прессе широко обсуждается гол защитника СКА Педана, которого не было. Интересно ваше профессиональное мнение.

– Во всей этой истории есть только один плюс – КХЛ сразу же признала свою ошибку и выступила с заявлением. Для меня это сюрприз, ведь на предыдущей неделе в похожей ситуации в матче «Авангард » – «Локомотив » после грубой ошибки судьи Морозова с победным голом Леуки наши хоккейные власти предпочли все замести под ковер.

В истории с голом Педана оперативность – единственный плюс. Все остальное – цепочка грубейших ошибок, системный сбой. И ситуация тотального непрофессионализма.

– Интересны детали.

– В КХЛ, судя по заявлению о пожизненном отстранении, крайним решили сделать судью видеоповторов. Но в этом – только часть правды. Виноват не он один.

Начнем с того, что из ситуации почему-то выпали главные арбитры матча Бирин и Белов. Это качественные арбитры, с большим опытом. Оба в моменте с голом были расположены правильно: один – на лицевой линии ворот «Автомобилиста », другой – в средней зоне. Первый – насколько понимаю, Белов – увидел, что шайба пересекла лицевую линию, но в какой точке – непонятно. Возможно, тут ракурс был лучше как раз у Бирина, который находился в центре и видел траекторию полета шайбы.

В любом случае, если оба арбитра физически не видели точку прилета шайбы в ворота, они не имели права утвердить гол и продолжить игру.

– Что дальше?

– Далее в этой цепочке появляется центр видеоанализа КХЛ, так называемая «военная комната». Она включается в любой, даже чуть сомнительной ситуации. Без ее сигнала матч не может быть продолжен.

– Тем не менее, он был продолжен.

– Значит, этот сигнал главные арбитры и судейский столик получили. Вот тут еще один вопрос: физически ни на одном телеповторе взятия ворот не видно. Повтор с камеры сверху, который показывает, что гола не было, нам дали только после окончания игры.

Значит, «комната» просто проспала момент. Если так, то налицо очередная грубейшая ошибка.

И еще я хочу сказать, что все это происходило не где-то в глубинке, а в одной из наших столиц – в Санкт-Петербурге, в современном «Ледовом дворце». Там все оборудовано по последнему слову техники, все необходимые камеры и повторы – в наличии.

Значит, дело – исключительно в человеческом факторе. И именно в системной ошибке, – сказал бывший судья, почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин .

