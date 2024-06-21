Канарейкин о Ковальчуке: «Пример того, как надо относиться к спорту. Продлить карьеру до 41 года, выходить на лед и быть полезным – это очень сложно»

Федор Канарейкин оценил форму 41-летнего форварда Ильи Ковальчука.

В минувшем сезоне нападающий играл за « ».

«Видимо, еще не наигрался. Он чувствует в себе силы, но все равно от возраста не убежишь. Он уже не такой быстрый, как раньше. Конечно, он прекрасно понимает хоккей, правильно к нему относится, управляет раздевалкой и помогает молодым хоккеистам.

Он пример того, как надо относиться к спорту. Продлить карьеру до 41 года и разменять пятый десяток, выходить на лед и быть полезным – это очень сложно, но он до сих пор может приносить пользу. И в прошлом сезоне он делал все, что мог», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.