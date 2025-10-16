Гатиятулин об «Ак Барсе»: «После 1:6 от «Авангарда» мы задали друг другу правильные вопросы, оценили ситуацию, посмотрели в зеркало. Это было отправной точкой, чтобы стабилизировать игру»

Анвар Гатиятулин высказался после матча с «Сибирью» (4:1).

Казанский клуб одержал шестую победу подряд.

– В этой выездной серии мы решаем несколько задач. Одна из них – приобрести стабильность, как можно больше контролировать шайбу, заставлять соперника ошибаться. Рады, что нам это удается. И спасибо болельщикам за поддержку.

– Во втором периоде вы отдали шайбу «Сибири».

– Но соперник – рациональная команда, где много мастеровитых игроков. Мы заигрались, пропустили контратаки, с которых нам забили гол. После этого мы прибавили в скорости и вернули контроль себе.

– Как «Ак Барсу» удалось так улучшить большинство при новом тренере в вашем штабе?

– К нам еще добавился Саша Хмелевски . С ним наладилась игра в равных составах, мы увереннее стали играть в большинстве. Времени на тренировки особо нет, но через видео и игры мы доносим до ребят, что и как нужно улучшить.

Мы в сентябре были разгромлены Омском со счетом 1:6. Но это дало нам правильный посыл. Мы несколько матчей упускали до этого, и после «Авангарда » мы задали друг другу правильные вопросы, оценили ситуацию, посмотрели в зеркало. Это было отправной точкой, чтобы стабилизировать игру.

После этого мы улучшили и игру в равных составах, и в большинстве тоже, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .

«Ак Барс» одержал 6-ю победу подряд, обыграв «Сибирь» – 4:1