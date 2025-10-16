Голдобин о низкой результативности СКА: «Можно забрасывать одну и побеждать. Надо реализовывать моменты, тогда все пойдет»

Николай Голдобин оценил низкую результативность СКА в этом сезоне FONBET КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.

– Семь матчей подряд СКА не забрасывает больше двух шайб. Что идет не так?

– Можно было бы забрасывать и одну и побеждать при этом. А так мы проигрываем.

Стоит задуматься. Надо больше забивать, реализовывать свои моменты, и тогда все пойдет своим чередом, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин .

