Голдобин о низкой результативности СКА: «Можно забрасывать одну и побеждать. Надо реализовывать моменты, тогда все пойдет»
Николай Голдобин оценил низкую результативность СКА в этом сезоне FONBET КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.
– Семь матчей подряд СКА не забрасывает больше двух шайб. Что идет не так?
– Можно было бы забрасывать и одну и побеждать при этом. А так мы проигрываем.
Стоит задуматься. Надо больше забивать, реализовывать свои моменты, и тогда все пойдет своим чередом, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.
Ларионов о Голдобине: «Хотим от него больше огня, стремления, вовлеченности в игру. Он обладает незаурядным мастерством, но без рабочей этики, без труда тяжело раскрыть это»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости