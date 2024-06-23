Тренер «Эдмонтона» об отмене гола Баркова: «Определенно офсайд. Единственная причина для сомнений была в отсутствии видео с правильным ракурсом»

Крис Кноблаух высказался о незасчитанном голе «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».

Эпизод произошел на 1-й минуте второго периода шестого матча финальной серии между «Ойлерс» и «Пантерс» (5:1, 3-3).

Капитан «Флориды» отличился на 20:56 – вскоре после второго гола «Эдмонтона» в матче. Тренерский штаб «Ойлерс» запросил видеопросмотр момента на предмет офсайда. По его итогам гол был отменен.

«На самом деле, я не думал, что это было так близко. Мы собирались сразу заявить об офсайде, но у нас было немного времени, чтобы пересмотреть ситуацию, и мы сказали: «ОК».

Единственная причина для сомнений была в том, что, возможно, не было правильного ракурса на видео. В моем понимании, это определенно был офсайд. Мы хотели оспорить гол почти сразу, как только увидели», – сказал главный тренер « » Крис Кноблаух.