Александр Барков: «Эдмонтон» очень хорошо играет в обороне. Они быстрые. Нам нужно стать лучше»

Александр Барков высказался после игры плей-офф против «Эдмонтона» (1:5).

«Ойлерс» выиграли третий матч подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).

«Они играют очень хорошо. Они действительно хорошо играют в обороне. Они быстрые. Они создают много моментов в атаке.

Очевидно, нам нужно стать лучше. Есть вещи, с которыми мы справляемся очень хорошо, но есть и моменты, в которых нам нужно стать лучше», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!