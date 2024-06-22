Александр Барков: «Эдмонтон» очень хорошо играет в обороне. Они быстрые. Нам нужно стать лучше»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался после игры плей-офф против «Эдмонтона» (1:5).

«Ойлерс» выиграли третий матч подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).

«Они играют очень хорошо. Они действительно хорошо играют в обороне. Они быстрые. Они создают много моментов в атаке.

Очевидно, нам нужно стать лучше. Есть вещи, с которыми мы справляемся очень хорошо, но есть и моменты, в которых нам нужно стать лучше», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

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4 комментария
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Поздно,Саша, поздно. Второй год в пролёте будете
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Уже все. Поздно. Вы проиграли серию в голове.
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Команда встала,тренер не понял.Всё надеялся на 1 пятёрку,а они провалились.Столько ошибок наделали.Победа в 7 матче...навряд ли.Эдмонтон поверил в себя.Флорида сама дала эту веру.
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