«Эдмонтон» не пропустил в 18 из 19 попыток «Флориды» в большинстве. У «Ойлерс» 97,9% нейтрализации за последние 16 игр в этом плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» пропустил только одну шайбу в меньшинстве из 19 попыток «Флориды».

«Ойлерс» под руководством тренера Криса Кноблауха выиграла три матча подряд у «Пантерс» в финале Кубка Стэнли, сравняв счет в серии – 3-3.

В ходе этой серии «Эдмонтон» нейтрализовал 18 из 19 попыток соперника при игре в большинстве.

Если же учесть отрезок из 16 прошедших матчей команды в этом плей-офф, то «Эдмонтон» демонстрирует нейтрализацию меньшинства 97,9% (46 из 47 попыток).

Более того, канадский клуб, играя в меньшинстве, заблокировал 36 бросков в общей сложности на этом промежутке и забросил три шайбы.

3 комментария
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Ещё бы при равных если не привозили, то катком бы прошлись по плову)
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У Флориды -1/19 на ПП, тотальная доминация Эдмонтона в неравных составах.
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Ответ JuVero
Ещё бы при равных если не привозили, то катком бы прошлись по плову)
Если бы Флорида в большинстве (!!!) не привозили, то уже в 4й игре бы серию закрыли.
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