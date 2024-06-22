«Эдмонтон» не пропустил в 18 из 19 попыток «Флориды» в большинстве. У «Ойлерс» 97,9% нейтрализации за последние 16 игр в этом плей-офф

«Эдмонтон» пропустил только одну шайбу в меньшинстве из 19 попыток «Флориды».

«Ойлерс» под руководством тренера Криса Кноблауха выиграла три матча подряд у «Пантерс» в финале Кубка Стэнли, сравняв счет в серии – 3-3.

В ходе этой серии «Эдмонтон» нейтрализовал 18 из 19 попыток соперника при игре в большинстве.

Если же учесть отрезок из 16 прошедших матчей команды в этом плей-офф, то « » демонстрирует нейтрализацию меньшинства 97,9% (46 из 47 попыток).

Более того, канадский клуб, играя в меньшинстве, заблокировал 36 бросков в общей сложности на этом промежутке и забросил три шайбы.