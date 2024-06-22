Морис об отмене гола Баркова: «Как сказал лайнсмен, это был последний ролик, который они получили, – на нем виден офсайд. У меня его нет»

Теги судьи Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Александр Барков Хоккей

Пол Морис высказался о незасчитанном голе «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».

Эпизод произошел на 1-й минуте второго периода шестого матча финальной серии между «Ойлерс» и «Пантерс» (5:1, 3-3).

Капитан «Флориды» Александр Барков отличился на 20:56 – вскоре после второго гола «Эдмонтона» в матче. Тренерский штаб «Ойлерс» запросил видеопросмотр момента на предмет офсайда. По его итогам гол был отменен.

«Я понятия не имею [правильное ли решение они приняли]. Вполне возможно, что это был офсайд.

Как сказал мне лайнсмен, это был последний ролик, который они получили, – они решили, что на нем виден офсайд. У меня его нет.

Я был расстроен после их решения, основываясь на том, что видел в ролике, который получил на скамейке запасных, на который смотрел мой видеотренер», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис.

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4 комментария
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Не понимаю, как можно так криво переводить с английского языка. Не переводится дословно английский. По-русски так не говорят. Специально прочитал оригинал. Вот, что сказал Морис: "Судьи приняли решение об офсайде, посмотрев последний ролик. У меня нет доступа к их материалам. На видео, которое я смотрел у нас на лавке, офсайда не было. Без понятия, какими материалами располагала Лига и что смотрели Oilers, когда принимали решение об оспаривании гола, но по тем видео, что были у нас, офсайда не было".
+18
-1
+17
Включил бы трансляцию espn, там офсайд хорошо видно было
+6
-2
+4
"При счете 4:0 арбитр сломал нам игру."(с)
+7
-5
+2
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