Канарейкин о финале Кубка Стэнли: «Одна из лучших серий в истории НХЛ. «Флориду» подводит оборона, Бобровский не особо виноват»
Федор Канарейкин высказался о финальной серии Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).
«Безусловно, ситуация неординарная и очень редкая. При 0-3 уйти в 3-3 – это почти невозможно. Для любителей хоккея происходящее на площадке приносит невероятное удовольствие.
Я думаю, это одна из самых лучших серий в истории НХЛ, если не лучшая. Тут игры интересные, содержательные, с россыпью талантов и атакующей игрой. Смотреть на это – одно удовольствие.
«Эдмонтон» играл хорошо и в проигранных матчах, просто сейчас вернулась им удача. «Флориду» подводит оборона, а «Эдмонтон» этим прекрасно пользуется. Бобровский не особо виноват в этих шайбах», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.