Макдэвид о серии с «Флоридой»: «Верим друг в друга, в команду. Мы просто получаем удовольствие»

Коннор Макдэвид рассказал о настрое «Эдмонтона» в финале плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» одержали победу в шестой игре финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1), сравняв счет в серии 3-3.

«Мы верим. Мы верим друг в друга. Мы верим в эту команду.

Честно говоря, мы просто получаем удовольствие», – сказал капитан «Эдмонтона» .

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

«Ойлерс» прожили три матча как один. В глазах – пожар, педаль газа – в пол