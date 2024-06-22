Макдэвид о серии с «Флоридой»: «Верим друг в друга, в команду. Мы просто получаем удовольствие»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид рассказал о настрое «Эдмонтона» в финале плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» одержали победу в шестой игре финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1), сравняв счет в серии 3-3.

«Мы верим. Мы верим друг в друга. Мы верим в эту команду.

Честно говоря, мы просто получаем удовольствие», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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2 комментария
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Да интересный будет супер финал.7игра решит всё.Кому-то станет очень обидно.
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Нефть на данном этапе выглядит предпочтительнее. Болею за Флориду в этом финале, но есть большие сомнения насчет победы в 7м матче. Команда заметно просела. И не валите на Боба, нормально он играет
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