Губерниев о финале Кубка Стэнли: «На Бобровского смотрит весь мир, как на Третьяка в Суперсерии, как на Льва Яшина, когда он брал пенальти от Маццолы. Величие вратаря определяется в таких играх»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владислав Третьяк Сергей Бобровский Лев Яшин НХЛ Дмитрий Губерниев Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о финальной серии Кубка Стэнли-2024.

Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Конечно, я очень симпатизирую Сергею Бобровскому и хочу, чтобы он выиграл Кубок Стэнли. Но это может быть финал столетия. Страшно сказать: в 1942 году команда брала этот трофей, проигрывая 0-3 в серии. Поэтому, конечно, седьмой матч – это будет событие для всего спортивного мира.

После того, как «Флорида» вела 3-0, тут важно, как Сергей Бобровский сможет по-настоящему показать свои лучшие качества. Теперь на него смотрит весь мир, как на Владислава Третьяка в Суперсерии, на Кубке Канады, как на Льва Яшина, когда он брал пенальти от Сандро Маццолы.

Настоящее величие вратаря определяется как раз в таких матчах. Я очень надеюсь, что Бобровский не спасует, но «Эдмонтон» заряжен невероятно. Поэтому я буду с увеличением смотреть финал. Пусть победит сильнейший, хотя я симпатизирую команде Бобровского.

Посмотрите, как великолепен спорт, я всегда за семь матчей, как в Кубке Стэнли, так и в Кубке Гагарина. Такого хоккея должно быть много», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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16 комментариев
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Какое отношение имеет ведущий концертов запутина к НХЛ и Бобровскому?
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Как де вы за.... со своими Бобровским! Чудо, величие, магия - реально уже маразмом попахивает)
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Ещё бы величие защиты не помешало бы.
Все шайбы с игры - результат провалов в обороне.
Посыпался Морис - команда игра очень неосторожно.
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Лучше седьмого матча только скандинавская ходьба с Дмитрием Губерниевым.
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Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
прикинь как ему полегчало от минусования
Ты с кем поговорил,крестьянин?
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Ещё хотелось бы величие защитников увидеть.Рассыпалась оборона Флориды.
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Морис походу проклят
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Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
прикинь как ему полегчало от минусования
Ты с кем поговорил,крестьянин?
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Ответ trouble_shooter
Ещё бы величие защиты не помешало бы. Все шайбы с игры - результат провалов в обороне. Посыпался Морис - команда игра очень неосторожно.
Да уж. В обороне как провалы были так и остались, только вот в атаке перестало получаться и у Бобровского сейчас не всегда получается чудеса творить
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Ответ Matador
Да уж. В обороне как провалы были так и остались, только вот в атаке перестало получаться и у Бобровского сейчас не всегда получается чудеса творить
Если ты оставляешь время нападающему прицелиться, чтобы расстрелять кипера в упор, то не нужно удивляться, что кипер пропускает.
В первые три игры у нападающих Эдмонтона были доли секунды на бросок. Поэтому и Бобровский фейерил.
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