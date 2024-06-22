Губерниев о финале Кубка Стэнли: «На Бобровского смотрит весь мир, как на Третьяка в Суперсерии, как на Льва Яшина, когда он брал пенальти от Маццолы. Величие вратаря определяется в таких играх»

Дмитрий Губерниев высказался о финальной серии Кубка Стэнли-2024.

Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Конечно, я очень симпатизирую Сергею Бобровскому и хочу, чтобы он выиграл . Но это может быть финал столетия. Страшно сказать: в 1942 году команда брала этот трофей, проигрывая 0-3 в серии. Поэтому, конечно, седьмой матч – это будет событие для всего спортивного мира.

После того, как « » вела 3-0, тут важно, как сможет по-настоящему показать свои лучшие качества. Теперь на него смотрит весь мир, как на в Суперсерии, на Кубке Канады, как на Льва Яшина, когда он брал пенальти от Сандро Маццолы.

Настоящее величие вратаря определяется как раз в таких матчах. Я очень надеюсь, что Бобровский не спасует, но « » заряжен невероятно. Поэтому я буду с увеличением смотреть финал. Пусть победит сильнейший, хотя я симпатизирую команде Бобровского.

Посмотрите, как великолепен спорт, я всегда за семь матчей, как в Кубке Стэнли, так и в Кубке Гагарина. Такого хоккея должно быть много», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.