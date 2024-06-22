Ротенберг о детском хоккее: «Нужно, чтобы наши ребята играли лучше, чем условный Макдэвид. Мы можем их подготовить. Они будут кататься лучше хоккеистов в Кубке Стэнли»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Владимир Тарасенко Роман Ротенберг Коннор Макдэвид детский хоккей Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг хочет, чтобы воспитанники «Юниора» играли лучше хоккеистов НХЛ.

Первый вице-президент ФХР подвел итоги сезона команды «Красная машина Юниор».

– Есть два критерия: результат и развитие игроков. Оба этих критерия выполняются на все 100 процентов. Вся наша академия СКА с участием «Красной машины Юниор» работает практически уже сейчас во многих городах-миллионниках. И в Санкт-Петербурге, где начинали, и в Москве, Московской области.

Появляется конкуренция, а это двигатель прогресса. Ребята развиваются. Нам главное, чтобы эти ребята развивались.

Сейчас благодаря сборной «России 25» облетели многие города. Взяли с собой воспитанников 2014 и 2015 годов рождения. Они играли со своими сверстникам. В Казахстане более техничные ребята, в Омске более физически сильные. Если объединим усилия, сможем развивать хоккеистов.

Вы посмотрите, например, на финал Кубка Стэнли. Мы можем подготовить наших ребятишек, которым 8-9 лет. Они будут лучше кататься, играть, чем те хоккеисты, которые сейчас выступают в Кубке Стэнли. И наши соотечественники – Тарасенко, Бобровский.

Ну и конечно мы смотрим по мировому уровню. Нам нужно, чтобы наши ребята в итоге играли лучше, чем условный Макдэвид или остальные лучшие игроки мира.

– Верите, что когда-нибудь сборная России будет целиком состоять из воспитанников «Юниора»?

– Мы не стремимся к тому, чтобы вся сборная состояла из наших воспитанников. Мы стремимся к тому, чтобы весь наш хоккей развивался.

Вы знаете, всегда это решение тренера. В футболе спрашивают: «Зачем бразильцы играют?» Потому что они сильнее по спортивному принципу.

Если наши ребята будут выступать сильнее, они будут играть. Тут все просто. Спортивный принцип, – заявил главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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49 комментариев
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Уже 10 лет нам рассказывают про супер академию Красная Машина, но никто что то там не дорос и близко никуда в отличие от традиционных школ Ярославля, Челябинска, Магнитки
+55
-1
+54
"Условный Макдэвид" - звучит как "условный Гретцки" или "условный Харламов". А вот "условный Ротенберг" не вызывает никакого диссонанса.
+39
0
+39
Ответ Netto Brutto
Уже 10 лет нам рассказывают про супер академию Красная Машина, но никто что то там не дорос и близко никуда в отличие от традиционных школ Ярославля, Челябинска, Магнитки
Да и вся эта академия заточена лишь на то, чтобы скупать молодых талантов по всей стране. Из которых там ничего хорошего понятное дело не выходит
+22
0
+22
Такой молодой, а уже нужны таблетки(
+16
0
+16
Я вот читая этот бред подумал: - может он наркоман?
+13
0
+13
До условного Макдэвида,тебе как до Китая в одной интересной позе🤧
+10
0
+10
Такие как Макдэвид даже у канадцев не каждое десятилетие появляются. Хотя количество людей кто играет в хоккей на разных уровнях у них в разы больше.
+9
0
+9
Ответ Netto Brutto
Уже 10 лет нам рассказывают про супер академию Красная Машина, но никто что то там не дорос и близко никуда в отличие от традиционных школ Ярославля, Челябинска, Магнитки
Это общая вера. Был в группах ВК такой эксперт Коломин, который лет 10 назад уверял, что вот будет поколение 98, которое разорвет всех, а Абрамов и Соколов затмят Овечкина с Малкиным. Правда годы шли, и каждый декабрь приходилось переносить прогноз на пару лет вперед
+10
-1
+9
Шлёпнутый
+7
0
+7
Ответ Mephi027
Система.
Бразильская система
+6
0
+6
Ответ Алекс Ну
Я вот читая этот бред подумал: - может он наркоман?
Ну вообще да. Кроме шуток.
+6
0
+6
Соперничество Ротенберга младшего с канадцами напоминает противостояние Эллочки-людоедочки с проклятой Вандербильдихой из 12 стульев.
+4
0
+4
вся эта семейка получит срок и не условный, а реальный.
+2
0
+2
Ответ Mebius
Такой молодой, а уже нужны таблетки(
43 годика молодому так-то)
+2
0
+2
Просто выделить тыщу триллиардов из бюджета, и попрет..
+2
0
+2
Ответ Winnie28
Ну вообще да. Кроме шуток.
он хуже, он фанат :) одержимый идеей особенности своего существования личности
+2
0
+2
Рома ты ноль
+3
-1
+2
Ответ brig_Mercury
Соперничество Ротенберга младшего с канадцами напоминает противостояние Эллочки-людоедочки с проклятой Вандербильдихой из 12 стульев.
Очень логичное сравнение, только та это делала молча, в основном, а этот соловьем заливает.
+2
0
+2
Ответ Dima Lopatin
Бразильская система
Хоккей на пляже )
+1
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"Дурилка картонная" (с)
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Блаженный. А все это время в Канаде и Америке будут просто наблюдать, как развивает Ротенберг хоккей в России. Хорошо придумал.
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Пёрл на пёрле выдает товаришч
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Рома живёт в своём выдуманном мире и ему там очень хорошо.
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Система.
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Удивительно даровитый. Вероятно, из тех людей на всё способных — и во всем недалек.
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Поэтому мы отдадим их в аренду.
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Ответ HRYNDEL
ВСЁ!!!
с конюховым на пару
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Сам ты, условный.
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Ну подождём нового Кучерова или Овечкина)))
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Ответ Maxim Novicov
Это общая вера. Был в группах ВК такой эксперт Коломин, который лет 10 назад уверял, что вот будет поколение 98, которое разорвет всех, а Абрамов и Соколов затмят Овечкина с Малкиным. Правда годы шли, и каждый декабрь приходилось переносить прогноз на пару лет вперед
Это не общая вера, а джинсовые псевдоэксперты.
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