Ротенберг о детском хоккее: «Нужно, чтобы наши ребята играли лучше, чем условный Макдэвид. Мы можем их подготовить. Они будут кататься лучше хоккеистов в Кубке Стэнли»

Роман Ротенберг хочет, чтобы воспитанники «Юниора» играли лучше хоккеистов НХЛ.

Первый вице-президент ФХР подвел итоги сезона команды «Красная машина Юниор».

– Есть два критерия: результат и развитие игроков. Оба этих критерия выполняются на все 100 процентов. Вся наша академия с участием «Красной машины Юниор» работает практически уже сейчас во многих городах-миллионниках. И в Санкт-Петербурге, где начинали, и в Москве, Московской области.

Появляется конкуренция, а это двигатель прогресса. Ребята развиваются. Нам главное, чтобы эти ребята развивались.

Сейчас благодаря сборной «России 25» облетели многие города. Взяли с собой воспитанников 2014 и 2015 годов рождения. Они играли со своими сверстникам. В Казахстане более техничные ребята, в Омске более физически сильные. Если объединим усилия, сможем развивать хоккеистов.

Вы посмотрите, например, на финал Кубка Стэнли. Мы можем подготовить наших ребятишек, которым 8-9 лет. Они будут лучше кататься, играть, чем те хоккеисты, которые сейчас выступают в Кубке Стэнли. И наши соотечественники – , .

Ну и конечно мы смотрим по мировому уровню. Нам нужно, чтобы наши ребята в итоге играли лучше, чем условный или остальные лучшие игроки мира.

– Верите, что когда-нибудь сборная России будет целиком состоять из воспитанников «Юниора»?

– Мы не стремимся к тому, чтобы вся сборная состояла из наших воспитанников. Мы стремимся к тому, чтобы весь наш хоккей развивался.

Вы знаете, всегда это решение тренера. В футболе спрашивают: «Зачем бразильцы играют?» Потому что они сильнее по спортивному принципу.

Если наши ребята будут выступать сильнее, они будут играть. Тут все просто. Спортивный принцип, – заявил главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.