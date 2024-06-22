Александр Кожевников: «Макдэвид – выдающаяся личность, он творит чудеса. «Флорида» должна дать последний бой, будем надеяться на магию Бобровского»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Коннор Макдэвид Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о финальной серии Кубка Стэнли-2024.

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Игроков «Эдмонтона» после трех поражений прижали к стенке и они играют совсем на других эмоциях. Макдэвид – выдающаяся личность и он просто творит чудеса.

А хоккеисты «Флориды» после 3-0, возможно, подумали: если не я решу исход серии, то это сделает кто-то другой. Тот же Бобровский, который тащит их весь сезон.

И ведь даже когда «Флорида» выиграла три матча подряд, счет мог быть совсем иным, ведь защиту команды просто рвали на части. Однако Сергей в финале плей-офф играет как кудесник и берет почти все броски. Но Бобровский же не робот.

А Макдэвид просто рвет и мечет. И отдает, и забивает, практически команду обыгрывает один великий хоккеист. Игрокам «Флориды» сейчас надо менять свою психологию. Они должны дать свой последний бой. И будем надеяться на магию Бобровского, ведь он блистательный вратарь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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14 комментариев
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А зачем нам надеяться на бобра? Нам что важно, чтобы родная Флорида одолела вражеский Эдмонтон?
+8
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+5
Бобер совсем растерянный 3 ю игру…
+3
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Сергей и так тащит как может.Флорида просто встала,на фоне летающих игроков Эдмонтона.Куча ошибок.первые 2 гола сегодня показательны.Поэтому победа в 7 игре под большим вопросом.
+2
-1
+1
Вы заметили, Кожевников назвал канадцы великим?!
+1
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+1
Ответ бессоветный
А зачем нам надеяться на бобра? Нам что важно, чтобы родная Флорида одолела вражеский Эдмонтон?
Человек болеет за команду,в которой играют русские парни. Вот он и надеется,ему это важно. Странный вопрос,на самом то деле
+2
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+1
Ответ Vladco
Ничего не поможет.Излагал позавчера: Бору нужно дать передохнуть в 6 игре, всё равно, Пантерс проиграют.Важно было подготовиться к решающей, 7й!Но тренер про$рл ситуацию- явная его ошибка. Теперь уже ничего не поможет, в последнем матче "нефть" победит и заберёт Кубок.
Да думаю тренер Флориды не понял,что надо всей команде играть.Минусы только у основных.Они выдохлись.У Эдмонтона просто всё полетело,у Флориды наоборот.
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Ответ Нет Его
Ага, магически пускает каждый матч минимум пятёрку 😂
Если бы игры смотрели, то увидели бы, что у Бобра может 2-3 шайбы были, где он мог подтащить, но не смог. А сколько он вытащил практически 100%-х шайб...
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Ответ Сергей Фетисов
Сергей и так тащит как может.Флорида просто встала,на фоне летающих игроков Эдмонтона.Куча ошибок.первые 2 гола сегодня показательны.Поэтому победа в 7 игре под большим вопросом.
Ничего не поможет.Излагал позавчера: Бору нужно дать передохнуть в 6 игре, всё равно, Пантерс проиграют.Важно было подготовиться к решающей, 7й!Но тренер про$рл ситуацию- явная его ошибка. Теперь уже ничего не поможет, в последнем матче "нефть" победит и заберёт Кубок.
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Ответ Сергей Фетисов
Да думаю тренер Флориды не понял,что надо всей команде играть.Минусы только у основных.Они выдохлись.У Эдмонтона просто всё полетело,у Флориды наоборот.
Постфактум.Печальный.Тренер прошёл долгий путь,казалось бы набрался опыта за сколько лет,особенно в прошлом году,когда дошли до финала.Но выводы делать не умеет.Тогда ведь тоже, Бобёр провалился в последних играх-безмерно устал.Но тренер ,по негласной традиции НХЛ, оставляет в воротах до конца битвы того кто хорошо тащил.А поправки на возраст не стал делать, не анализировал кондиции 35 летнего вратаря на длинной дистанции.Слишком поздно всё менять.Как сказал выше- Бобёр должен (!) был отдыхать в 6й игре.
Касаемо команды, вернее лидеров: Ткачак -бледная тень самого себя, по сравнению с прошлым ПО, Баркова, явно,перехвалили, он не совсем лидер как его представляют, и техника не на самом высоком уровне, скорее -усердный,ответственный пахарь, но не звезда в полном смысле.Потому, Пантерам , нечего противо поставить команде , в которой и теника и интеллект игроков на порядок выше.
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Ответ Vladco
Постфактум.Печальный.Тренер прошёл долгий путь,казалось бы набрался опыта за сколько лет,особенно в прошлом году,когда дошли до финала.Но выводы делать не умеет.Тогда ведь тоже, Бобёр провалился в последних играх-безмерно устал.Но тренер ,по негласной традиции НХЛ, оставляет в воротах до конца битвы того кто хорошо тащил.А поправки на возраст не стал делать, не анализировал кондиции 35 летнего вратаря на длинной дистанции.Слишком поздно всё менять.Как сказал выше- Бобёр должен (!) был отдыхать в 6й игре. Касаемо команды, вернее лидеров: Ткачак -бледная тень самого себя, по сравнению с прошлым ПО, Баркова, явно,перехвалили, он не совсем лидер как его представляют, и техника не на самом высоком уровне, скорее -усердный,ответственный пахарь, но не звезда в полном смысле.Потому, Пантерам , нечего противо поставить команде , в которой и теника и интеллект игроков на порядок выше.
Вот поэтому и написал.Флорида была сильна командой.Тренер решил что Барков,Рейнхард,Ткачук,Вераге,Беннетт вытащат команду.
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