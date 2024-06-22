Александр Кожевников: «Макдэвид – выдающаяся личность, он творит чудеса. «Флорида» должна дать последний бой, будем надеяться на магию Бобровского»
Александр Кожевников высказался о финальной серии Кубка Стэнли-2024.
«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).
«Игроков «Эдмонтона» после трех поражений прижали к стенке и они играют совсем на других эмоциях. Макдэвид – выдающаяся личность и он просто творит чудеса.
А хоккеисты «Флориды» после 3-0, возможно, подумали: если не я решу исход серии, то это сделает кто-то другой. Тот же Бобровский, который тащит их весь сезон.
И ведь даже когда «Флорида» выиграла три матча подряд, счет мог быть совсем иным, ведь защиту команды просто рвали на части. Однако Сергей в финале плей-офф играет как кудесник и берет почти все броски. Но Бобровский же не робот.
А Макдэвид просто рвет и мечет. И отдает, и забивает, практически команду обыгрывает один великий хоккеист. Игрокам «Флориды» сейчас надо менять свою психологию. Они должны дать свой последний бой. И будем надеяться на магию Бобровского, ведь он блистательный вратарь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Касаемо команды, вернее лидеров: Ткачак -бледная тень самого себя, по сравнению с прошлым ПО, Баркова, явно,перехвалили, он не совсем лидер как его представляют, и техника не на самом высоком уровне, скорее -усердный,ответственный пахарь, но не звезда в полном смысле.Потому, Пантерам , нечего противо поставить команде , в которой и теника и интеллект игроков на порядок выше.